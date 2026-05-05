Firmato un importante protocollo d’intesa tra Confabitare Calabria e Confartigianato Imprese | DETTAGLI

È stato siglato un importante protocollo di intesa tra Confabitare Calabria e Confartigianato Imprese, due realtà di primo piano che operano sul territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria con una rete consolidata di associati. “Fare squadra significa collaborare realmente, condividere competenze e interessi e ottimizzare le risorse” – dichiara Giovanni Malara, presidente di Confabitare Calabria – “L’accordo sottoscritto con Confartigianato Imprese rappresenta un ulteriore e significativo nodo della rete Confabitare. Siamo sempre più consapevoli che superare l’individualismo sia la strada più efficace per raggiungere e consolidare obiettivi comuni. La proprietà immobiliare, elemento che accomuna anche Confartigianato Imprese, deve essere tutelata e il patrimonio valorizzato“.

Confartigianato Imprese, da sempre punto di riferimento per le imprese e gli imprenditori che mettono al centro la persona e il valore del “fare impresa”, sottolinea l’importanza di una visione integrata. “Valorizzare le capacità professionali e gestionali, così come applicare una corretta conduzione strategica e finanziaria dell’attività imprenditoriale – afferma Antonello Fragomeni, presidente di Confartigianato Imprese – non può prescindere dal rapporto con la proprietà immobiliare. Questo è il filo conduttore che ci rende complementari a Confabitare, oltre alla forza della rete che condividiamo“.

Sentirsi parte dello stesso gruppo, perseguire obiettivi chiari e condivisi, ascoltarsi reciprocamente, dare feedback e chiedere supporto senza timori rappresentano l’approccio costruttivo attraverso il quale ciascuno contribuisce mettendo a disposizione le proprie competenze.

Confabitare e Confartigianato sono organizzazioni affini e complementari, capaci di garantire sul territorio attività mirate alla tutela degli interessi dei rispettivi associati, in modo integrativo e non sostitutivo delle specifiche competenze di ciascuna.

Attraverso questo protocollo, le due realtà instaurano un rapporto di partenariato, collaborazione, sostegno e mutua solidarietà sulle tematiche legate alla tutela e alla valorizzazione della proprietà immobiliare.

Nel rispetto delle rispettive autonomie e in un’ottica di sinergia estesa all’intero territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Confabitare Calabria e Confartigianato Imprese confermano così il loro impegno comune per la tutela e la valorizzazione della proprietà immobiliare, intesa anche come bene strumentale fondamentale per lo sviluppo economico e imprenditoriale.