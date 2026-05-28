Trasformare almeno alcune delle segreterie politiche aperte durante la campagna elettorale in luoghi permanenti di ascolto, proposta e partecipazione civica. È questa la riflessione di Antonino Sergi, dell’Associazione Nazionale “Neda Kairos”, che interviene sul rapporto tra politica e cittadini all’indomani delle elezioni. Secondo Sergi, conclusa la competizione elettorale, il rischio è quello di vedere spegnersi rapidamente il contatto diretto con la comunità, mentre proprio dopo il voto servirebbero spazi stabili di confronto tra amministratori e cittadinanza.

“Finite le elezioni, la città torna improvvisamente silenziosa. Si spengono le dirette social, diminuiscono le visite nei quartieri, spariscono sorrisi, strette di mano e disponibilità improvvise. Il libro dei sogni, agitato durante la campagna elettorale, lascia rapidamente il posto alla cruda realtà quotidiana. È un rito che si ripete puntualmente: i cittadini vengono corteggiati, ascoltati, rassicurati, illusi. Poi, conclusa la bagarre elettorale, tornano lentamente ai margini della vita politica e amministrativa. Sedotti e abbandonati. Eppure, nonostante tutto, molti continuano a cascarci. Forse per bisogno, forse per abitudine, forse perché in territori fragili la speranza resta spesso l’ultima cosa a morire. Intanto le tante segreterie politiche aperte in ogni angolo della città abbassano rapidamente le saracinesche. La calorosa apertura verso i cittadini si raffredda quasi immediatamente dopo il voto”.



Ed è proprio questo uno dei problemi più evidenti della politica contemporanea: il rapporto con i cittadini si intensifica durante la campagna elettorale, quando invece dovrebbe diventare più forte e concreto dopo. Perché è dopo il voto che servirebbero veri luoghi di confronto permanente tra amministratori e cittadinanza. Per questo sarebbe interessante trasformare almeno alcune delle tante segreterie politiche in:



centri permanenti di ascolto,



laboratori di proposta,



spazi di progettualità civica,



luoghi di formazione per amministratori pubblici e giovani interessati alla cosa pubblica.



Non semplici sedi elettorali destinate a vivere qualche mese, ma punti di riferimento stabili per la città.



Luoghi nei quali affrontare concretamente:



traffico,



periferie,



giovani costretti a partire,



servizi insufficienti,



ambiente,



cultura,



innovazione,



qualità della vita.



Forse così si ridurrebbe almeno in parte la distanza siderale che oggi separa politica e cittadini. Forse chi amministra sarebbe costretto a scendere dal piedistallo e a confrontarsi davvero con la vita quotidiana delle persone, invece di limitarsi a osservarla attraverso filtri, relazioni e cerchie ristrette. E forse proprio da un confronto autentico e continuo potrebbero emergere idee interessanti, progetti concreti e perfino nuove classi dirigenti più preparate, credibili e radicate nella realtà. Perché una città non si rilancia con slogan, rendering o campagne elettorali permanenti. Si rilancia costruendo comunità, partecipazione, ascolto e responsabilità condivisa”.