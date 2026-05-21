Fine vita, Occhiuto spinge il Parlamento: “serve una legge nazionale”

“Il tema del fine vita è importantissimo. Peraltro, se il Parlamento nel suo complesso non intervenisse su un tema sul quale persino la Corte costituzionale ha detto che il Parlamento deve intervenire, sarebbe un atteggiamento davvero omissivo. È come se si volesse rinunciare a intervenire su una questione che gli italiani vogliono diventi legge, che sia normata, e che non può essere nemmeno delegata alle singole leggi regionali. Si è provata questa via, la Corte costituzionale invece ha detto che deve farlo il Parlamento“. Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vicesegretario nazionale di Forza Italia, intervenendo a Start su Sky TG24.

“È un’occasione anche per il centrodestra. Il centrodestra – ha proseguito – a volte viene visto come una coalizione un po’ ingiallita, perché su alcuni temi come quelli dei diritti civili non riesce forse a parlare con la modernità che si aspettano soprattutto tantissimi giovani che, purtroppo, non guardano più al centrodestra come una coalizione attraente per loro”. “Intervenire su questi temi – ha detto Occhiuto – credo renda più forte il centrodestra, mi auguro che si faccia da qui alla fine della legislatura e spero che Forza Italia possa essere un motore propulsivo in questa direzione. Peraltro Berlusconi ha sempre dato libertà di coscienza su questi temi ai suoi parlamentari per cui, se serve, anche questo può essere un modo per arrivare all’approvazione della legge”.