Finale Playoff Scudetto, Top Spin Messina ko contro la Bagnolese nella gara d’andata

Nella finale playoff scudetto d’andata di tennistavolo maschile la Top Spin Messina WatchesTogether cede 2-3 all’Alfa Food Bagnolese, capolista della regular season di Serie A1. A Villa Dante, davanti ad una splendida cornice di pubblico che ha calorosamente sostenuto la squadra nelle 2 ore e 30’ di gioco, non è bastata la reazione prodotta dai ragazzi del presidente Giorgio Quartuccio per regalare una grande gioia ai tanti tifosi presenti. Da 0-2 a 2-2 (un sigillo a testa per Kojić e Ursu), si è deciso tutto all’ultimo singolare, con Bobocica e compagni ad esultare al termine di gara1.

Prima dell’inizio della partita è stato osservato un toccante minuto di silenzio per ricordare Massimo Napoli, il giudice arbitro nazionale prematuramente scomparso a causa di un malore improvviso. Nel primo incontro della serie, con la direzione arbitrale affidata a Nicola Capurso di Bari e Michele Damone di Taranto, di fronte Vladislav Ursu e Mihai Bobocica. Avvio positivo (5-1) del moldavo, raggiunto poi sul 6-6. Dopo il 7-6 messo a segno da Ursu, è Bobocica a staccarsi con tre punti di fila. Ottenuti due set-point (10-8), l’atleta del tecnico Cristina Semenza ha trasformato subito il primo.

Pure nel secondo parziale Ursu è partito meglio (5-2) del rivale, ma Bobocica ha saputo ribaltare (6-5) lo svantaggio. Chiamato il time-out dal padrone di casa, la sfida è rimasta in totale equilibrio fino all’8-8, quando Bobocica si è guadagnato due set-point (10-8), capitalizzando il secondo per l’11-9. Strada tutta in salita per Ursu che nel terzo si è trovato sotto per 3-6 e successivamente 6-9. Tre punti consecutivi hanno consentito al moldavo di ritrovare la parità, ma l’epilogo ha premiato Bobocica, autore dei due punti decisivi a chiudere il discorso.

Danilo Faso e Hampus Soderlund al tavolo per il secondo confronto. Il quindicenne palermitano, bravo a recuperare da 1-4 a 5-5, ha accelerato fino al 10-6 spinto dai propri tifosi. Proprio ad un passo dal successo nella prima frazione, Faso non è però riuscito a concretizzare i quattro set-point a disposizione ed è stato lo svedese, incredibilmente, ad imporsi in rimonta con un pesante break (6-0), firmando il 12-10. Soderlund, sfruttando l’inerzia, ha preso il largo nel secondo (7-3), riuscendo a prevalere 11-5. Anche il terzo è finito nelle mani dello svedese, volato sull’8-0 e in grado di completare l’opera (11-2).

Ci ha pensato un battagliero Frane Tomislav Kojić a rimettere in carreggiata la Top Spin superando l’ex Jordy Piccolin. Avvio travolgente del croato (9-2) che ha chiuso 11-4 il primo set. Nel secondo altra partenza sprint (5-2) di Kojić che, approdato al 9-6, ha visto rientrare (9-8) l’avversario, invocando il time-out. Al rientro in campo, mostrando la massima determinazione, non ha però più sbagliato, assicurandosi il parziale per 11-8 sul rovescio fuori di Piccolin. Nel terzo, Kojić ripreso da 4-1 a 4-5. Dal 6-6, cambiando marcia, il croato è scattato prepotentemente sul 10-6. Niente da fare in occasione dei primi due match-point, buono invece il terzo con lo strepitoso scambio concluso da Kojić che di forza, addirittura in caduta, ha centrato il tavolo, regalando ai suoi il fondamentale punto dell’1-2.

A seguire, il rotondo 3-0 inflitto da Vladislav Ursu a Hampus Soderlund, ha portato la situazione generale in parità. Il moldavo, voglioso di rivalsa, ha mostrato un grande approccio (7-3) ed è andato dritto al traguardo (11-5) nel primo parziale. Altrettanto convincente la prestazione di Ursu nel secondo set, con l’eloquente 9-3 a testimoniare il dominio del beniamino di casa. Soderlund ha accorciato le distanze (9-6), ma Ursu ha comunque archiviato (11-7) il set alla seconda opportunità utile. Nel terzo il moldavo è stato costretto a rincorrere (3-7) e, inoltre, a fronteggiare due set-point (8-10) per il rivale. Dopo averli annullati entrambi, Ursu non si è più fermato, imponendosi tra gli applausi per 12-10.

Sul 2-2 sfida cruciale per le sorti della finale d’andata tra Niagol Stoyanov, subentrato a Danilo Faso e Mihai Bobocica. Incredibile altalena iniziale da 4-0 per Stoyanov a 9-4 per Bobocica. L’ospite è quindi corso verso il 10-7, con il livornese bravo a sventare i primi due set-point, tuttavia senza riuscire ad avere la meglio sullo scambio prolungato che ha originato l’11-9 di Bobocica. Il giocatore della Bagnolese è ripartito bene (4-1) nel successivo parziale, ma la reazione di Stoyanov ha originato il nuovo equilibrio (5-5 e poi 6-6). Da lì Bobocica è scappato via (10-6) e al secondo tentativo si è preso il set per 11-7.

Nel terzo Stoyanov è rimasto attaccato fino al 3-4. I sei punti di fila siglati da Bobocica, abile poi a concretizzare il terzo match-point, hanno fatto calare il sipario per il definitivo 3-2 della Bagnolese. Non è andata come sognato alla vigilia, ma per la Top Spin Messina WatchesTogether è assolutamente vietato mollare. Il match di ritorno è in programma venerdì 29 maggio, alle ore 18, a Bagnolo San Vito, che sarebbe anche la sede dell’eventuale spareggio, da giocarsi nel caso di un’affermazione in gara2 della compagine guidata da coach Marco Faso nella prossima trasferta lombarda.

Top Spin Messina WatchesTogether-Alfa Food Bagnolese 2-3