Finale Playoff Scudetto Tennistavolo, la Top Spin Messina ospita la Bagnolese

Sale la febbre in vista della finale playoff scudetto di Serie A1 di tennistavolo maschile. Martedì 26 maggio, alle ore 18, nella palestra di Villa Dante (ingresso libero), la Top Spin Messina WatchesTogether affronterà davanti ai propri tifosi l’Alfa Food Bagnolese nella gara d’andata. Venerdì 29 maggio, alle ore 18, è in programma il match di ritorno presso la palestra delle Scuole Medie di Bagnolo San Vito. L’incontro di spareggio, da svolgersi sempre in casa dei mantovani, forti della miglior classifica nella fase a girone, è previsto, esclusivamente, nel caso che i precedenti confronti si siano conclusi con un successo per parte, con qualsiasi punteggio.

Due i titoli messi in bacheca nella sua storia dal club peloritano: nel 2018-19 stendendo Verzuolo e nel 2021-22 contro l’Apuania Carrara. Chiuso il torneo al terzo posto e superato in semifinale playoff il difficile ostacolo rappresentato dai campioni d’Italia in carica del Tennistavolo Sassari, grazie a due prove spettacolari, è adesso il turno della sfida ai lombardi che avevano terminato la regular season al primo posto, battendo nettamente il Muravera in semifinale con un doppio 3-0.

Per il presidente Giorgio Quartuccio la grande soddisfazione di aver raggiunto per l’ennesima volta l’ultimo atto che vale l’assegnazione del tricolore, segno di straordinaria continuità: “disputeremo la finale scudetto per la settima edizione di fila. Ritengo sia un’impresa da mettere in evidenza con orgoglio, soprattutto perché sappiamo molto bene che, fare sport a Messina ad alti livelli, è veramente complicatissimo. Trovare sponsor importanti è infatti impresa titanica e mi rifaccio alle parole pronunciate dall’amico Bruno Donia, general manager della Basket School Messina (Serie B Interregionale di pallacanestro, ndr): mancano aziende che vogliono investire nello sport cittadino. Per poter competere con squadre che possono contare su realtà economiche diverse dobbiamo programmare al meglio ed essere pronti ad investire su atleti prima che raggiungano il loro apice e, finora, ci siamo riusciti”.

Contro la Bagnolese, in gara1, servirà tutto il sostegno dei tifosi della Top Spin per conquistare la vittoria: “in vista del primo atto della finale siamo pronti a dare battaglia sul campo. I nostri atleti ci credono e sono certo daranno tutto. Nutro grande rispetto per la Polisportiva Bagnolese, una squadra molto forte che ha chiuso la stagione regolare al primo posto e già questo dice molto sulla loro regolarità e costanza ad alti livelli. Chiamiamo a raccolta il nostro pubblico per darci quella spinta che si può rivelare determinante”.

Il roster formato dal moldavo Vladislav Ursu, dal croato Frane Tomislav Kojić, dall’italo-brasiliano Humberto Manhani Jr. e da Niagol Stoyanov, Danilo Faso e Antonino Amato, guidati in panchina dal tecnico Marco Faso, sogna di scrivere un’altra pagina memorabile. Nella Bagnolese spiccano i due ex Jordy Piccolin e Tommaso Giovannetti, rispettivamente per tre e due stagioni in riva allo Stretto con la maglia della Top Spin, oltre all’esperto Mihai Bobocica, attuale numero 5 del ranking nazionale individuale. Lo spagnolo Rafael De Las Heras Plaza e lo svedese Hampus Ake Hannes Soderlund i due elementi stranieri in organico.

Tre i precedenti stagionali fra le due squadre. In Serie A1 una vittoria per parte, rispettando sempre il fattore campo: 3-0 per la Bagnolese all’andata e 3-0 in favore della Top Spin al ritorno, grazie ai sigilli di Faso, Manhani Jr. e Kojić. In semifinale di Coppa Italia, ad Ancona, i ragazzi del presidente Quartuccio si sono imposti per 3-1, con la doppietta di Ursu e il punto di Faso, sollevando poi il trofeo in virtù del successo ottenuto contro Sassari.