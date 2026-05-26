Festival Autoretrò, torna il Memorial Lillo Cavallo: la Calabria da scoprire tra la Costa degli Dei e la Costa dei Gelsomini

Dal 30 maggio al 2 giugno 2026 la Calabria sarà protagonista della decima edizione del Festival Autoretrò – 3° Memorial Lillo Cavallo, uno degli appuntamenti più attesi dedicati al motorismo storico, alla valorizzazione del territorio ed alla cultura automobilistica italiana. L’evento, organizzato da AREMES, celebrerà tre importanti ricorrenze: i 30 anni del club, i 60 anni di ASI – Automotoclub Storico Italiano ed il 120° anniversario della fondazione della Lancia, storica casa automobilistica italiana fondata il 27 novembre 1906 a Torino da Vincenzo Lancia.

Saranno 41 gli equipaggi iscritti, provenienti da dieci diversi club italiani e internazionali, come Malta ed ancora da Sicilia, Marche, Calabria, Puglia e Campania, a conferma del crescente prestigio internazionale dell’iniziativa. Le vetture partecipanti rappresentano un autentico patrimonio della storia dell’automobile: modelli costruiti tra il 1936 e il 2003, con la presenza di prestigiosi marchi come Ferrari, Alfa Romeo, Mercedes, Fiat, Lancia, Maserati e Porsche.

Tra le protagoniste assolute della manifestazione figurano una Mercedes 170 V Cabrio del 1936, una rarissima macchina americana con un trascorso plurivittorioso, la Crosley Hot Shot SS del 1950, e una Alfa Romeo 2500 6c gt sport del 1953. Di questa macchina ne sono state prodotte solo 144 e ne sono rimaste al mondo solo 18, di cui 2 in Italia. È stata immatricolata a Roma dai vigili del Fuoco ed era a disposizione del ministero servizi di protezione civile. Presente anche una Lancia Aurelia B20 GT del 1958 targata RC.

Grande attenzione sarà dedicata anche al ricambio generazionale ed alla partecipazione femminile: ben sette conducenti hanno meno di 40 anni e tre sono donne, testimonianza concreta di un movimento storico sempre più inclusivo ed appassionante, anche per le nuove generazioni. Il percorso del Festival attraverserà alcuni dei borghi più affascinanti della Calabria, tra la Costa dei Gelsomini e la Costa degli Dei, unendo cultura, tradizioni, enogastronomia e paesaggi unici. Le tappe interesseranno Reggio Calabria, Pentidattilo, Roccella Ionica, Badolato, Stilo, Gerace, Spilinga, Parghelia e Tropea, offrendo ai partecipanti esperienze immersive tra centri storici, eccellenze gastronomiche e scenari di straordinaria bellezza.

Tra i momenti più significativi della manifestazione ci sarà la presenza del Dott. Giovanni De Virgilio, pronipote di Vincenzo Lancia, ospite speciale della serata di gala prevista lunedì 1 giugno presso il Costa degli Dei Resort. In tale occasione, nell’anfiteatro del resort, sarà proiettato il film dedicato a Vincenzo Lancia ed alla storia della celebre casa automobilistica italiana, come omaggio ai 120 anni del marchio.

Il programma prevede visite guidate, esposizioni statiche delle vetture, incontri istituzionali, degustazioni di prodotti tipici, escursioni in mare lungo la Costa degli Dei e momenti celebrativi dedicati ai protagonisti del motorismo storico. Il Festival Autoretrò ha come vocazione quella di essere un intenso viaggio culturale ed identitario alla scoperta della Calabria più autentica, capace di coniugare passione per i motori, promozione territoriale e valorizzazione delle tradizioni locali.