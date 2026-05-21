Festa interrotta a Stromboli, Brand Eolie: “Mike Jagger torni alle Eolie, lo ospitiamo noi”

Mike Jagger e le altre star presenti alla festa organizzata a Stromboli

l’hanno presa con signorilità e quando hanno imposto loro di far cessare la musica della con la quale si stava celebrando la fine delle riprese del film “Three incestuous sisters” , si sono sì meravigliati, ma non hanno fatto una piega e hanno rispettato la richiesta. Di tutt’altro avviso Brand Eolie e le oltre 100 aziende locali che danno lavoro a più di 1300 addetti che a questa fanno riferimento. “Siamo davvero rammaricati per quanto è successo –dichiara il portavoce di Brand Eolie- e gli chiediamo scusa a nome dell’intera comunità eoliana. Non entriamo nel merito di quanto è successo a causa dell’ordinanza sindacale, ma noi e tutti i nostri partner invitiamo ufficialmente Mike Jagger a venire da noi, nostro ospite”.

“Scelga il mezzo con il quale venire, l’isola che preferisce e la data per organizzare un’altra serata: noi siamo pronti. Le Isole Eolie sono ospitali da migliaia di anni e ci sono situazioni in cui servirebbe solo un po’ il buon senso”, conclude il portavoce.