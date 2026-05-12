Festa in casa Mimmo Battaglia: si è laureata la figlia

E’ festa per il Sindaco f.f. del Comune di Reggio Calabria, nonché candidato del CentroSinistra, Mimmo Battaglia. Oggi, infatti, si è laureata la figlia, Martina, che ha conseguito il titolo di studio presso l’Università IULM di Milano. A poco meno di due settimane dal voto, l’esponente del PD ha presenziato alla discussione, come si può vedere da alcune foto sui social. Foto in cui Battaglia ha fatto indossare la corona d’alloro alla figlia dopo l’esposizione della tesi. Dalla redazione di StrettoWeb, i migliori auguri alla famiglia.