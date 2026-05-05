Festa della mamma, una canzone di Jovanotti diventa francobollo

Poste Italiane comunica che oggi 5 maggio 2026 viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo appartenente alla serie tematica “le eccellenze del Patrimonio culturale italiano” dedicato a La Passione degli italiani – Musica. Il francobollo è ispirato al brano “Ciao Mamma” di Jovanotti, autore che ha dato un contributo rilevante alla musica italiana contemporanea, attraverso una produzione capace di intercettare linguaggi e sensibilità del pubblico nel corso degli anni. L’iniziativa si inserisce nel programma delle emissioni filateliche dello Stato con l’obiettivo di valorizzare la musica quale espressione significativa del patrimonio culturale italiano, riconoscendone il ruolo nell’evoluzione dei linguaggi artistici e popolari del Paese.

La scelta della data di emissione, collocata nei giorni immediatamente precedenti la Festa della Mamma, è coerente con il riferimento tematico del brano e con il calendario delle principali ricorrenze civili e culturali nazionali. Come per tutte le carte‑valori postali dello Stato, il francobollo è emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la produzione è curata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, mentre la distribuzione e la commercializzazione appartengono a Poste Italiane. L’emissione sarà accompagnata da prodotti filatelici dedicati.