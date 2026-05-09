Festa della Mamma, Poste Italiane celebra la ricorrenza con una cartolina filatelica

Poste Italiane festeggia anche quest’anno in provincia di Reggio Calabria la Festa della Mamma con una cartolina filatelica: un’occasione per ogni collezionista o per chi vuole ricordare in modo originale una data significativa, un modo per sostenere il valore della scrittura e custodire nel tempo un ricordo della festività. La colorata cartolina “Cara Mamma ti scrivo” può essere acquistata online sul sito poste.it, negli uffici postali con sportello filatelico di Reggio Calabria (via Miraglia), Palmi (via Battisti) e Locri (via Roma) oltre che nei nove Spazio Filatelia del territorio dove fino all’11 maggio saranno anche disponibili gli annulli speciali. Per qualsiasi curiosità sul mondo della filatelia è online il sito filatelia.poste.it.