Festa della mamma, l’augurio di Giusi Princi: “esempio silenzioso di coraggio, tenerezza e dedizione”

“C’è un amore che non conosce misura, né tempo. Precede ogni parola e sopravvive a ogni silenzio. È quello di una madre: presenza discreta e assoluta, radice e orizzonte, rifugio e forza. Mamma è chi diventa casa nel cuore di un figlio. Chi educa alla vita anche attraverso i silenzi, le rinunce, la forza nascosta dei gesti quotidiani. Oggi il mio pensiero va a tutte le madri, in ogni forma in cui l’amore abbia saputo farsi cura. E va alla mia — radice della donna che sono, esempio silenzioso di coraggio, tenerezza e dedizione, attraversata da dolori immensi gestiti con esemplare dignità e coraggio, ma resiliente che con forza e determinazione è riuscita a essere madre e “padre” insieme. A lei, e a tutte le mamme, il mio augurio più grato!”.

E’ il messaggio social di Giusi Princi, europarlamentare reggino, che nel giorno della festa della mamma ha pubblicato questo testo accompagnato dalle immagini con la mamma e con i figli.