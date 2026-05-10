Festa della Mamma, il messaggio di don Graziano: “mettiamo spesso il loro cuore tenero a dura prova, proteggetele” | VIDEO

Nella giornata dedicata alla Festa della Mamma, don Graziano, della parrocchia di Sant’Antonio, intervistato da Graziano Tomarchio ai microfoni di StrettoWeb, ha voluto mandare un messaggio affettuoso e carico di significato rivolto a tutte le mamme. “Il primo messaggio va alla nostra mamma del cielo e attraverso di lei a tutte le mamme, perché abbiano sempre qualcuno accanto a loro che sappia ringraziarle per il loro amore, per il loro esserci. Noi sappiamo che le mamme tante volte soffrono tanto per i propri figli, per la propria famiglia. Le mamme tante volte sono messe alla prova perché hanno il cuore tenero e tante volte noi questo cuore tenero lo mettiamo a dura prova.

Allora vogliamo ringraziare il Signore perché ce le ha donate e dobbiamo fare in modo di proteggerle il più possibile, perché possano essere veramente sempre mamme che esprimono la presenza della maternità di Dio, della maternità di Maria. Grazie ad ogni mamma, a tutte le mamme di esserci. Auguri!“, ha dichiarato don Graziano.