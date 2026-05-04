Festa della Mamma con la poesia alla Stazione FS di Reggio Calabria

“Mamma son tanto felice è il titolo della serata Poetica dedicata alla Mamma , domenica 10 maggio alle 18,45 alla stazione FS di RC S Caterina. Serata che vedrà protagonisti tante Poeti che dedicheranno le loro liriche alla cosa più bella del mondo “La Mamma”. La serata libera ed aperta a tutti ,sarà condotta da Elena Festa e Pino Cambera, con la partecipazione straordinaria del Maestro Aurelio Mandica, per l’occasione saranno sorteggiati sei premi per i partecipanti: tre per la sezione italiano e tre per la sezione dialetto. Con questa iniziativa, continua con grande successo la stagione dell’associazione Incontriamoci Sempre, dal mese di settembre fin qui , tante le iniziative culturali svolte con la Rassegna Calabria D’autore. In cantiere l’altra iniziativa con l’anteprima di Scilla Cuore per il 19 maggio nell’elegante Sala del Palazzo Krataiis a Scilla , grazie al suo direttore scientifico di Scilla Cuore,il Dott Vincenzo Montemurro , si aprirà questa importante convegno Nazionale con un tema di grande rilevanza Sociale per il territorio.

Altri appuntamenti ci vedranno protagonisti in seguito, il 16 giugno nel mitico Circolo Tennis Rocco Polimeni,alla soglia dei suoi cento anni, ospiterà la notissima Giornalista di LA7 “Marianna Aprile con il suo capolavoro letterario” La Promessa” ed. Rizzoli. Si rammenta che l’associazione lavora intensamente per la programmazione per i due importanti premi Nazionali: il Premio di Poesia Incontriamoci Sempre Ettore Pensabene, giunto alla sua XVI edizione ed il Premio Simpatia della Calabria, giunto alla sua XIX Edizione.