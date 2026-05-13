Festa del Medico a Messina, i NOMI dei 30 candidati

Sono 30 i candidati della Festa del medico scelti nei mesi scorsi dai cittadini della provincia di Messina, che tramite migliaia di segnalazioni hanno indicato sul sito dell’Ordine il medico o l’odontoiatra che si è distinto per capacità di ascolto mettendo al centro il paziente. La premiazione si terrà lunedì 18 maggio al Palacultura con inizio alle ore 16,30 e ingresso gratuito: guest star della manifestazione l’amatissimo Enzo Iacchetti che con la sua naturale verve e ironia sarà protagonista di uno show sul palco e presenzierà la consegna di targhe e premi speciali.

I nomi di chi è entrato in nomination

Ecco i nomi di chi è entrato in nomination: Andrea Barbalace, Giorgio Basile, Francesco Borgia, Rosaria Cambria, Angelo Caravetta, Antonino Castrovinci Cercatore, Sergio Conti Nibali, Paolo D’Angelo, Alessia Dottore, Gian Paolo Famulari, Fulvio Gemelli, Lucia Gibilisco, Caterina Giovinazzo, Giancarlo Gismondo Velardi, Fabio Licata, Federico Lo Piano, Francesco Messineo, Giuseppe Navarra, Domenico Pitrone, Michelangelo Pizzino, Andrea Pollicino, Valeria Prestipino Giarritta, Luigi Raffa, Francesco Rando, Carmela Rifici, Rosalba Rossello, Gregorio Scalia, Alberto Scorza, Cesare Salvatore Siragusano e Salvatore Tigani.

Tutti i candidati riceveranno una targa, il vincitore finale sarà votato dal pubblico in sala e avrà una borsa di studio di 5000 euro

Tutti i candidati riceveranno una targa, il vincitore finale sarà votato dal pubblico in sala e avrà una borsa di studio di 5000 euro, da destinare a progetti formativi e di aggiornamento professionale e/o acquisto di strumentazioni per la propria attività professionale e/o interventi di interesse socio-culturale. Saranno assegnati alcuni riconoscimenti speciali: al candidato che ha ricevuto il maggior numero di segnalazioni e i Premi speciali della Giuria, presieduta dal consigliere segretario dell’Ordine Salvatore Rotondo, coordinatore del concorso, e composta dal presidente CAO Giuseppe Renzo, dal referente medico dell’Ordine Francesco Trimarchi, dal referente odontoiatra Antonio Spatari, dal referente dell’Università di Messina Eloisa Gitto e dal rappresentante di Cittadinanzattiva – Tribunale dei Diritti del Malato Concetto Trifiló.

Nella prima parte della manifestazione si svolgerà la Cerimonia di Giuramento, un momento particolarmente solenne che segna l’ingresso di un centinaio di neo-iscritti negli albi ordinistici, con la lettura del testo di Ippocrate, padre della medicina, e la Cerimonia di benemerenza per 81 professionisti che hanno compiuto i 50 anni di laurea, i quali riceveranno una medaglia d’oro. Saranno premiati anche gli specializzandi, iscritti all’Ordine, che hanno raggiunto le posizioni più alte in graduatoria. Interverranno il presidente dell’Ordine Giacomo Caudo, la rettrice dell’Università di Messina Giovanna Spatari, il presidente della CAO Giuseppe Renzo, le coordinatrici dei Corsi di laurea dell’Università di Messina Irene Cacciola (Medicina e Chirurgia), Daniela Caccamo (Medicine and Surgery), Giuseppina Rizzo (Medicina e Chirurgia a Indirizzo Biotecnologico) e Angela Militi, (Odontoiatria e Protesi Dentaria). L’evento sarà condotto dal giornalista Massimiliano Cavaleri insieme col medico Gaetano Cincotta. La presenza di Iacchetti è stata curata da Enzo Calabro del gruppo Ri.ca eventi.