Federimpreseuropa, il professionista di Reggio Calabria Antonio Luppino nominato vicepresidente nazionale

Il Presidente Nazionale di Federimpreseuropa Maria Modaffari annuncia in una conferenza stampa tenutasi ieri 15 Maggio presso la sede Nazionale della Confederazione a Roma, la nomina dell’Arch. Antonio Luppino, professionista di Reggio Calabria e già dirigente nazionale Federimpreseuropa, a Vice Presidente Nazionale con delega alla Coesione Territoriale, Sviluppo del Territorio e Politiche per il Mezzogiorno. La nomina si inserisce nel percorso di rafforzamento della presenza dell’organizzazione sui territori e rappresenta un ulteriore impulso alle attività dedicate alla crescita economica, alla valorizzazione delle imprese e allo sviluppo strategico del Mezzogiorno.

L’Arch. Antonio Luppino avrà il compito di promuovere iniziative finalizzate alla coesione territoriale, al dialogo tra istituzioni, imprese e comunità locali, favorendo progettualità orientate allo sviluppo sostenibile, alla cooperazione territoriale e alla valorizzazione delle eccellenze del Sud Italia. La Presidente Nazionale, ha espresso grande soddisfazione per questa nomina, sottolineando il valore umano e professionale dell’Arch. Luppino e il contributo che potrà offrire al consolidamento delle attività associative sul territorio nazionale.

L’Arch. Antonio Luppino ha ringraziato la Presidente Nazionale Maria Modaffari, il Vice Presidente con delega alle Politiche Giovanili Domenico Funari, il vice Presidente Vicario Giuseppe Virgili e tutta la dirigenza di Federimpreseuropa per la fiducia accordata: “Accolgo questo incarico con grande orgoglio e senso di responsabilità. Ringrazio la Presidente Nazionale Maria Modaffari, per il sostegno continuo , ringrazio anche Domenico Funari e Giuseppe Virgili miei colleghi in questo importante percorso professionale che vede il mio impegno al servizio delle imprese e soprattutto del Sud Italia.

Il mio impegno sarà rivolto alla costruzione di percorsi concreti di sviluppo territoriale, crescita delle imprese e valorizzazione del Mezzogiorno, attraverso una collaborazione costante con istituzioni, realtà produttive e comunità locali” . Luppino nelle prossime settimane insieme al presidente nazionale Maria Modaffari incontrerà il Ministro per le Politiche di Coesione Tommaso Foti e il Ministro per gli Affari Regionali Roberto Calderoli.Con questa nomina, Federimpreseuropa delega Luppino a partecipare attivamente ai tavoli di confronto permanenti con le istituzioni e conferma il proprio impegno nella promozione di politiche territoriali orientate alla crescita, alla coesione sociale e al sostegno del sistema imprenditoriale italiano.