Federico Basile proclamato sindaco di Messina, a Palazzo Zanca il passaggio della fascia tricolore | FOTO

Federico Basile è ufficialmente proclamato sindaco della Città di Messina. La proclamazione è arrivata oggi, al termine della verifica dei voti relativi alle elezioni comunali del 24 e 25 maggio, in una seduta svolta nell’Aula consiliare di Palazzo Zanca. A sancire formalmente l’esito del voto è stato l’Ufficio centrale elettorale, presieduto dal magistrato Giuseppe D’Agostino del Tribunale di Messina. Un passaggio istituzionale atteso, che chiude la fase di controllo dei risultati elettorali e apre ufficialmente il nuovo mandato amministrativo per la città.

La cerimonia nell’Aula consiliare di Palazzo Zanca

La proclamazione del sindaco di Messina si è svolta nell’Aula consiliare di Palazzo Zanca, sede istituzionale del Comune. Alla cerimonia erano presenti il Commissario straordinario, Piero Mattei, il Vice commissario, Bernardo Campo, e il Segretario generale del Comune di Messina, Rossana Carrubba. La presenza delle principali figure istituzionali che hanno accompagnato questa fase amministrativa ha conferito alla cerimonia un forte valore simbolico. Il momento della proclamazione rappresenta infatti il passaggio dalla fase elettorale e commissariale alla piena ripresa dell’attività amministrativa guidata dal sindaco eletto.

Il passaggio della fascia tricolore

Uno dei momenti più significativi della giornata è stato il tradizionale passaggio della fascia tricolore, simbolo dell’autorità del sindaco e del legame istituzionale con la comunità cittadina. Per Federico Basile, si tratta di un ritorno a Palazzo Zanca e dell’inizio ufficiale di un nuovo mandato alla guida della città. La fascia tricolore rappresenta il segno più riconoscibile della funzione sindacale. Il suo passaggio, all’interno dell’Aula consiliare, ha segnato la continuità istituzionale dopo la conclusione delle operazioni di verifica dei voti. Con questo atto, Messina ritrova formalmente il proprio sindaco, chiamato ora a guidare l’amministrazione comunale nella nuova fase aperta dal voto del 24 e 25 maggio 2026.

Le parole di Basile dopo la proclamazione

Dopo la proclamazione, il sindaco Federico Basile ha affidato a una dichiarazione il senso del ritorno a Palazzo Zanca e dell’avvio del nuovo mandato. “Torno a Palazzo Zanca: per la seconda volta indosso la fascia tricolore! Oggi si rinnova l’onore di servire la comunità di Messina”, afferma Basile.