Federico Basile presenta il piano per la Quarta Municipalità: un investimento di 98,4 milioni per la Messina del futuro

Prosegue con la seconda tappa nella Quarta Municipalità il tour di Federico Basile. Il candidato sindaco, insieme al candidato presidente Renato Coletta, ha incontrato sabato sera in Piazza XX Settembre i cittadini per presentare nel dettaglio la programmazione dedicata al quartiere per il quinquennio 2026–2031. “Messina compie oggi un passo decisivo verso un nuovo modello di sviluppo urbano e amministrativo. Un percorso “cristallizzato”, fatto di programmazione, visione e azioni concrete, che punta a rafforzare il ruolo delle municipalità, dotandole di caratteristiche autonome e strumenti efficaci per rispondere ai bisogni dei cittadini”, ha dichiarato il sindaco Federico Basile.

Nella nuova visione strategica, il presidente di Municipalità vedrà ancor di più “ciò che un sindaco non vede”, evidenziando l’importanza di un governo di prossimità capace di cogliere le esigenze quotidiane dei territori, ha proseguito. Accanto a lui, il candidato Renato Coletta ha ribadito un impegno diretto e costante: “Sarò sette giorni su sette tra la gente, per studiare le difficoltà e trovare soluzioni concrete. La città cresce se crescono i cittadini, e la municipalità sarà il cuore di questo sviluppo”.

Il piano presentato prevede un investimento complessivo di 98,4 milioni di euro, distribuiti su undici interventi strategici, con l’obiettivo di proseguire il percorso intrapreso per rendere ancora di più Messina in una città più vivibile, moderna e sostenibile.

“Tra i progetti simbolo spicca la Terrazza Panoramica, un’infrastruttura urbana d’eccellenza concepita come un grande belvedere affacciato sullo Stretto di Messina e finanziata con 25 milioni di euro attraverso il PON Metro Plus 2021–2027. L’intervento mira a restituire il rapporto visivo e fisico con il mare, creando uno spazio polifunzionale capace di ospitare eventi culturali e attività ricreative. La terrazza sarà anche un nodo di mobilità dolce, con percorsi pedonali e ciclabili, e si inserirà in una strategia più ampia di connessione urbana tra l’area del Porto, la Dogana, viale San Martino e Piazza Cairoli, in continuità con la riqualificazione dell’isola pedonale”, ha spiegato Federico Basile.

Grande attenzione è dedicata anche alla mobilità urbana, con il progetto del parcheggio Fosso, “una struttura su tre livelli che porterà i posti auto a 283, includendo stalli per veicoli elettrici. L’investimento complessivo previsto è di 4,4 milioni di euro, con lavori della durata di un anno”, ha aggiunto il candidato sindaco.

A questo progetto si affianca la volontà di realizzare un bypass Gravitelli–Boccetta, un intervento strategico volto a ridurre il traffico nel centro abitato, migliorare la fluidità della viabilità e rafforzare i collegamenti tra le aree periferiche, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale. Sul fronte della qualità della vita urbana è prevista la riqualificazione di Piazza XX Settembre, con un investimento di oltre 400 mila euro, per restituire alla città uno spazio decoroso e funzionale, trasformandolo in un vero e proprio salotto urbano immerso nel verde.

Il progetto prevede una nuova pavimentazione in materiale vulcanico, la valorizzazione delle aree verdi, l’inserimento di un’area giochi inclusiva, il rinnovamento dell’illuminazione e l’installazione di un sistema di videosorveglianza. Analogamente, la villetta Sinopoli sarà oggetto di interventi che includono una nuova pavimentazione anti-trauma, giochi inclusivi, aree fitness e spazi dedicati al relax.

“Particolare rilievo viene dato anche al rilancio dei mercati cittadini. Il mercato Muricello sarà riqualificato con una nuova apertura su via Garibaldi, un’illuminazione moderna e un miglioramento complessivo dell’accessibilità, inserendosi in un circuito commerciale integrato. Il mercato Sant’Orsola, invece, sarà completamente ricostruito con un investimento di 4 milioni di euro: la nuova struttura, solida e sicura, sarà articolata su due piani con circa 100 box, una terrazza destinata anche alla ristorazione e un parcheggio sotterraneo da 53 posti”, ha spiegato ancora Federico Basile.

Un capitolo importante riguarda i giovani, la cultura e l’innovazione, con la gestione del Parco urbano della Fiera e la rifunzionalizzazione dei padiglioni 7a e 7b.

“Qui nasceranno il YoungMe Center, finanziato con 3,5 milioni di euro, e le Officine della Creatività, un hub dedicato ad arte, musica, cinema e produzioni digitali. All’interno del progetto troverà spazio anche la Green Jobs Academy, pensata per formare i giovani nelle professioni legate alla transizione ecologica”, ha aggiunto.

Nel segno della valorizzazione culturale si inserisce anche il progetto che prevede la realizzazione della nuova Casa Museo di Antonello. “L’intervento comporterà la demolizione dell’ex edificio ISMIG e la costruzione di una nuova struttura su tre piani, con circa 900 metri quadrati di superficie e parcheggio sotterraneo. Il museo sarà dotato di tecnologie digitali avanzate per offrire un’esperienza immersiva e innovativa, con un investimento complessivo di circa 3 milioni di euro tra fondi PON Metro e So.Ge.Pat”, ha sottolineato Basile.

“La concretezza dell’attività portata avanti in questi anni è la base per il programma elettorale dei prossimi anni. Lavoriamo con serietà, con una visione chiara e con l’obiettivo di dare identità a una città che sappia valorizzare e mettere a sistema le proprie risorse. Messina si prepara così a una nuova fase di sviluppo, fondata su progettualità solide, sostenibilità e partecipazione attiva dei cittadini”, ha concluso Federico Basile. Prossimo appuntamento stasera, domenica 3 maggio alle ore 19.30 nella Terza Municipalità, a Bordonaro, nello spazio antistante la Parrocchia S. M. delle Grazie, insieme al candidato alla presidenza Lino Cucè.