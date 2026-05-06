Federfarma Calabria: due riconferme ai vertici: i NOMI

Federfarma Calabria conferma la propria linea di continuità e stabilità. Vincenzo Defilippo è stato riconfermato alla guida dell’associazione regionale dei titolari di farmacia, mentre Alfonso Misasi continuerà a ricoprire il ruolo di segretario. La rielezione rappresenta un segnale di fiducia da parte della categoria, che ha voluto premiare il lavoro svolto negli ultimi anni, caratterizzato da impegno costante, capacità di interlocuzione istituzionale e attenzione ai bisogni dei farmacisti e dei cittadini. Sotto la guida del presidente Defilippo e del segretario Misasi, Federfarma Calabria ha rafforzato il ruolo della farmacia come presidio sanitario di prossimità, contribuendo allo sviluppo della farmacia dei servizi, alla diffusione della telemedicina e al miglioramento dell’accesso alle prestazioni sanitarie sul territorio.

Defilippo, dopo la riconferma, ha sottolineato il senso di responsabilità legato al nuovo mandato. “La riconferma – ha dichiarato Defilippo – è per me motivo di grande responsabilità. Continueremo a lavorare con determinazione per valorizzare il ruolo delle farmacie calabresi all’interno del Servizio Sanitario Regionale, rafforzando i servizi ai cittadini e sostenendo la rete territoriale della salute”.

Il segretario Misasi ha richiamato invece l’importanza del lavoro di squadra e della coesione della categoria. “Federfarma Calabria proseguirà nel percorso già avviato, con l’obiettivo di garantire rappresentanza, tutela e sviluppo per tutte le farmacie del territorio”. La riconferma dei vertici arriva in un momento cruciale per il sistema sanitario regionale, nel quale la farmacia è sempre più chiamata a svolgere un ruolo strategico nell’ambito dell’assistenza territoriale, della prevenzione e dell’innovazione dei servizi.