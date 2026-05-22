Fasci Siciliani dei Lavoratori, SD e FIAP ricordano il congresso di Palermo: “atto di nascita del socialismo siciliano”

Il congresso dei Fasci Siciliani dei Lavoratori, che si svolse a Palermo il 21 e 22 maggio 1893, viene ricordato dai Socialdemocratici di SD e dalla Federazione Italiana Associazioni Partigiane della Sicilia come una data decisiva nella storia politica e sociale dell’Isola. In quelle giornate, secondo la nota diffusa dal Sole nascente e dalla FIAP, prese forma la prima vera organizzazione del movimento socialista siciliano, radicata nelle rivendicazioni popolari, nella questione sociale e nella lotta per l’emancipazione del lavoro.

La notizia più rilevante è il richiamo all’attualità di quella memoria. Per i socialisti democratici e per gli antifascisti siciliani, ricordare il congresso palermitano non significa soltanto celebrare una pagina storica, ma riaffermare oggi valori come giustizia sociale, libertà, democrazia, solidarietà, laicità e centralità della persona, in un tempo segnato da nuove disuguaglianze e precarietà.

Il congresso di Palermo del 1893 e la nascita del socialismo siciliano

Il 21 e 22 maggio 1893, a Palermo, il congresso dei Fasci Siciliani dei Lavoratori segnò una svolta decisiva nella storia politica e sociale della Sicilia, fornendo la prima organizzazione al movimento socialista dell’Isola. La nota dei Socialdemocratici di SD e della FIAP Sicilia ricorda quel passaggio con parole nette: “Il 21 e 22 maggio 1893, a Palermo, il congresso dei Fasci Siciliani dei Lavoratori segnò una svolta decisiva nella storia politica e sociale della Sicilia, fornendo la prima organizzazione al movimento socialista della Sicilia. In quelle giornate, braccianti, contadini, operai, artigiani, intellettuali democratici e militanti socialisti diedero forma organizzata ad un grande movimento popolare fondato sulla giustizia sociale, sull’emancipazione del lavoro e sulla conquista pacifica dei diritti civili e politici”.

Il congresso viene dunque indicato come l’atto di nascita del socialismo siciliano, non soltanto per il suo valore organizzativo, ma per la capacità di unire categorie sociali diverse attorno a un progetto comune di emancipazione e partecipazione democratica.

Fasci Siciliani dei Lavoratori, un movimento popolare per diritti e giustizia sociale

I Fasci Siciliani dei Lavoratori nacquero come espressione di un vasto protagonismo popolare. La loro forza derivava dalla partecipazione di braccianti, contadini, operai, artigiani, intellettuali democratici e militanti socialisti, uniti dalla richiesta di diritti, dignità e rappresentanza.

Per i Socialdemocratici e per la FIAP, quel movimento seppe dare voce alle masse escluse, portando al centro della vita pubblica temi che ancora oggi mantengono una forte rilevanza sociale e politica. Il lavoro, l’istruzione, la partecipazione democratica e il contrasto allo sfruttamento furono i pilastri di un’esperienza che segnò profondamente la storia della Sicilia e del movimento socialista italiano.

Il comunicato sottolinea come il socialismo siciliano nato da quella stagione fosse radicato nella questione sociale dell’Isola, nella lotta contro il latifondo, contro lo sfruttamento e contro l’arbitrio, ma anche animato da una profonda aspirazione democratica, riformatrice e libertaria.

SD e FIAP: “Una delle più alte espressioni del protagonismo popolare”

Nella nota, i Socialdemocratici di SD e la Federazione Italiana Associazioni Partigiane della Sicilia evidenziano il valore storico dei Fasci Siciliani, indicandoli come una delle esperienze più importanti dell’Italia postunitaria.

Il comunicato afferma: “I Fasci Siciliani furono una delle più alte espressioni del protagonismo popolare nell’Italia postunitaria. Essi portarono al centro della vita pubblica il diritto al lavoro, alla dignità, all’istruzione, alla rappresentanza, alla partecipazione delle masse escluse. La loro esperienza fu repressa con durezza, ma non cancellata: essa rimase come seme fecondo nella storia del movimento socialista, democratico e antifascista italiano”.

La memoria dei Fasci Siciliani dei Lavoratori viene quindi collegata non soltanto alla nascita del socialismo nell’Isola, ma anche alla più ampia storia del movimento democratico e antifascista italiano. La repressione subita non cancellò il significato politico e sociale di quella vicenda, che continuò a vivere come riferimento ideale per le generazioni successive.

La Sicilia tra latifondo, sfruttamento e richiesta di emancipazione

Il richiamo alla lotta contro il latifondo è centrale nella ricostruzione proposta da SD e FIAP. Il socialismo siciliano nacque dentro una realtà segnata da profonde ingiustizie sociali, da rapporti economici squilibrati e dalla marginalizzazione di larghe fasce popolari.

In quel contesto, il congresso di Palermo rappresentò un momento di organizzazione collettiva. Le istanze dei lavoratori non rimasero isolate o frammentate, ma trovarono una forma politica capace di dare direzione e visibilità a un movimento popolare diffuso.

La forza dei Fasci Siciliani stava proprio nella capacità di trasformare il disagio sociale in una battaglia civile e politica. La richiesta di giustizia sociale non veniva separata dalla conquista pacifica dei diritti civili e politici, e l’emancipazione del lavoro veniva interpretata come parte essenziale della libertà di tutti.

Il valore democratico e antifascista della memoria dei Fasci Siciliani

Per i socialisti democratici e per gli antifascisti siciliani, ricordare il congresso del 21 e 22 maggio 1893 significa riaffermare una continuità ideale tra la lotta dei lavoratori siciliani, il movimento socialista, la cultura democratica e la tradizione antifascista.

La nota sottolinea che quella memoria non deve essere considerata soltanto come un omaggio al passato, ma come un richiamo al presente. I valori emersi da quella stagione storica continuano infatti a interrogare la società contemporanea, soprattutto davanti alle nuove forme di povertà, precarietà e marginalità.

Nel comunicato si legge che ricordare il congresso di Palermo non significa soltanto rendere omaggio ad una pagina gloriosa del passato, “ma riaffermare oggi l’attualità di quei valori: giustizia sociale, libertà, democrazia, laicità, solidarietà, autonomia dei lavoratori e centralità della persona. In un tempo segnato da nuove disuguaglianze, precarietà e marginalità, la memoria dei Fasci Siciliani ci richiama alla responsabilità di costruire una Sicilia più giusta, moderna e inclusiva, capace di unire sviluppo, diritti e coesione sociale”.

Giustizia sociale, libertà e solidarietà: l’attualità del messaggio

Il passaggio più attuale della nota riguarda il legame tra la memoria dei Fasci Siciliani e le sfide della Sicilia contemporanea. Le parole chiave richiamate da SD e FIAP sono giustizia sociale, libertà, democrazia, laicità, solidarietà, autonomia dei lavoratori e centralità della persona.

Sono valori che, secondo i promotori del ricordo, devono continuare a orientare l’azione politica e civile. La memoria storica diventa così uno strumento per leggere il presente e per immaginare una Sicilia capace di unire sviluppo, diritti e coesione sociale.

Il riferimento alle nuove disuguaglianze e alla precarietà rende il messaggio del comunicato particolarmente legato all’attualità. I Fasci Siciliani dei Lavoratori vengono indicati come un esempio di mobilitazione popolare capace di parlare ancora oggi a una società attraversata da fragilità economiche, sociali e territoriali.

L’omaggio alle donne e agli uomini che aprirono la strada al socialismo siciliano

I Socialdemocratici e la FIAP Sicilia hanno voluto soprattutto rendere omaggio alla memoria di quelle donne e di quegli uomini che, con coraggio e speranza, aprirono la strada al socialismo siciliano.

Il loro impegno viene collocato dentro una lunga battaglia democratica per l’emancipazione del lavoro nella libertà di tutti. Una battaglia che, pur nata in un contesto storico preciso, viene oggi riletta come patrimonio civile e politico da custodire.

Il congresso dei Fasci Siciliani dei Lavoratori del 21 e 22 maggio 1893 resta dunque, nella lettura dei Socialdemocratici di SD e della Federazione Italiana Associazioni Partigiane, una tappa fondativa della storia siciliana: un momento in cui il bisogno di giustizia sociale divenne organizzazione, partecipazione e progetto politico.