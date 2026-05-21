Famiglie, giovani e restanza: La Strada accoglie le proposte del Forum delle Associazioni Familiari

Politiche familiari concrete, strumenti di welfare e obiettivi verificabili già dal primo anno di mandato. Il Movimento La Strada esprime apprezzamento per il documento presentato dal Forum delle Associazioni Familiari di Reggio Calabria e conferma la piena convergenza su una serie di misure già presenti nel proprio programma amministrativo. “Le famiglie meritano politiche concrete, misurabili e sostenibili. Investire su giovani, famiglie e diritto alla restanza significa investire nel futuro della città”, dichiara il candidato sindaco Saverio Pazzano.

Il movimento condivide con il Forum le necessità esposte, a partire dall’introduzione del Quoziente Famiglia per una fiscalità più equa e dalle detrazioni IRPEF per i nuclei con figli. Tra le misure indicate figurano anche la nomina di una figura con delega alle Politiche Familiari, l’attivazione di uno Sportello Unico Famiglia per semplificare l’accesso alle agevolazioni, il recupero dell’evasione TARI e IMU destinando parte delle risorse al welfare familiare, l’utilizzo dei fondi europei per welfare, housing sociale e servizi per l’infanzia, oltre al rendiconto periodico dei risultati raggiunti.

La Strada sottolinea inoltre come il sostegno alle famiglie passi anche dal rafforzamento dei servizi educativi e sociali inseriti nel programma del movimento: ampliamento dell’offerta di asili nido pubblici, estensione del tempo scuola e delle attività educative pomeridiane, sostegno ai servizi territoriali per minori, anziani e persone con disabilità, e creazione di spazi pubblici sicuri e accessibili per bambini e adolescenti. Particolare attenzione sarà rivolta alle fasce sociali più fragili, attraverso misure contro le disuguaglianze educative, il supporto alle famiglie monogenitoriali, il diritto alla casa e il potenziamento dei servizi sociali di prossimità nei quartieri più esposti a marginalità e isolamento.

La Strada conferma inoltre l’impegno a trasformare queste proposte in atti amministrativi concreti già dal primo anno di mandato, con strumenti di monitoraggio pubblico e obiettivi verificabili. “Investire nelle famiglie significa ridurre disuguaglianze, creare coesione sociale e costruire una città in cui valga davvero la pena restare”, conclude Pazzano.