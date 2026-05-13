Ex Polveriera, a Reggio Calabria restituita ai cittadini una nuova piazzetta attrezzata

Una parte dell’area dell’ex Polveriera di Reggio Calabria è stata riconsegnata alla cittadinanza, dopo gli interventi di recupero che hanno riguardato l’abbattimento delle baracche e la rimozione delle occupazioni abusive presenti nella zona. Prosegue così il percorso di riqualificazione urbana e recupero degli spazi pubblici portato avanti dall’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di restituire ai residenti aree più decorose, sicure e fruibili. All’appuntamento erano presenti il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, l’assessore ai Lavori pubblici, Paolo Brunetti, l’assessore al Welfare, Lucia Nucera, e il consigliere Francesco Sera.

“L’intervento – ha evidenziato Battaglia – rappresenta un ulteriore tassello del programma di rigenerazione dell’area, finalizzato a restituire decoro, sicurezza e nuovi servizi ai residenti, trasformando uno spazio per anni segnato dal degrado in un luogo di aggregazione e socialità per le famiglie. Nella zona antistante l’ex Selleria è stata infatti realizzata una nuova piazzetta attrezzata con giochi per bambini, pensata come punto d’incontro per il quartiere e luogo dedicato alla socialità e alla vivibilità urbana”.

La nuova area, realizzata nella zona antistante l’ex Selleria, è stata dunque pensata come spazio di aggregazione per il quartiere, con giochi per bambini e attrezzature destinate alla socialità e alla vivibilità urbana. Parallelamente, nell’area sottostante, già oggetto di bonifica, sono in corso i lavori per la costruzione di un nuovo asilo nido. Si tratta di un’opera considerata strategica per ampliare i servizi educativi destinati all’infanzia e offrire un supporto importante alle famiglie del territorio.