Ex ospedale Margherita di Messina, iniziate le attività per le prove strutturali: nascerà il Museo del terremoto del 1908

Iniziate le attività per le prove strutturali e geognostiche nei padiglioni 1, 2 e 3 dell’ex ospedale Margherita destinati a diventare spazi museali. Il rup della stazione appaltante Genio Civile ha completato mercoledì 13 maggio la procedura d’affidamento dei lavori di esecuzione delle indagini in situ e prove di laboratorio all’impresa Icpa srl di Agrigento risultata aggiudicataria con un ribasso del 32, 335%. L’impresa ha adesso 90 giorni di tempo per effettuare sia le prove strutturali nei padiglioni che le indagini geognostiche nelle aree circostanti. Gli esiti delle prove consentiranno allo studio Ateleries Alfonso Femia di definire gli elaborati progettuali come da cronoprogramma predisposto dal Genio Civile che prevede l’approvazione del progetto esecutivo entro la fine del 2026.

Nei tre padiglioni interessati alla riqualificazione saranno realizzati il Museo archeologico, il Museo del terremoto del 1908 ed uffici

Nei tre padiglioni interessati alla riqualificazione saranno realizzati il Museo archeologico, il Museo del terremoto del 1908 ed uffici. Una tempistica fin qui efficace da parte del Genio Civile, stazione appaltante per il Dipartimento tecnico dell’assessorato regionale alle Infrastrutture e che potrà portare all’inizio dei lavori di riqualificazione nei primi mesi del 2027 e conclusione nel 2029. Le opere sono finanziate per un importo complessivo di € 17.958.223 (delle quali € 13.214.959 Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e € 4.743.264 fondi regionali ).