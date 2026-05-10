Ex Itralcitus a Catona, Cardia: “intervenire subito sul fabbricato e ripristinare lo specchio stradale”

Il Consigliere Comunale Mario Cardia ha raccolto la segnalazione dei residenti riguardo a una situazione di potenziale pericolo nella zona di Catona, in particolare sulla Stradella di via Fontanelle, nei pressi dell’area ex Italcitrus. Il fabbricato in questione si trova in evidente stato di abbandono e degrado strutturale, con condizioni che sollevano forti preoccupazioni per la sicurezza pubblica, vista la vicinanza alla carreggiata e il passaggio quotidiano di veicoli e pedoni. Il Consigliere Cardia ha già chiesto un intervento urgente per verificare i rischi legati a questa situazione.

In aggiunta alla segnalazione relativa all’immobile, un altro problema sollevato dai residenti riguarda l’assenza dello specchio stradale all’incrocio tra via Fontanelle e via Fiumarine, un elemento fondamentale per garantire la visibilità e la sicurezza dei veicoli che si immettono sulla carreggiata. Il Consigliere Cardia ha commentato: “Ringrazio i cittadini ed in particolar modo Anna Maria Sciarrone per aver portato all’attenzione questa criticità – perché il controllo del territorio e la collaborazione tra residenti e istituzioni rappresentano uno strumento fondamentale per prevenire situazioni di rischio. Il fabbricato in questione versa in condizioni che meritano un immediato approfondimento tecnico da parte degli uffici competenti, al fine di verificare eventuali pericoli per la pubblica incolumità”.

Il Consigliere ha poi aggiunto: “Contestualmente, è necessario ripristinare quanto prima lo specchio stradale mancante all’intersezione tra via Fontanelle e via Fiumarine, punto particolarmente delicato sotto il profilo della viabilità e della sicurezza stradale. Parliamo di interventi essenziali che incidono direttamente sulla quotidianità dei residenti”. Infine, Cardia ha concluso: “continuerò a farmi portavoce delle segnalazioni provenienti dai quartieri, mantenendo costante l’attenzione sulle problematiche del territorio affinché nessuna zona della città venga lasciata nell’abbandono”.