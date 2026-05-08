Evento “Look Up Clean Up” a Messina, i volontari raggiungeranno Torre Faro con i bus ATM

Domenica 10 maggio, la spiaggia di Capo Peloro sarà protagonista dell’evento “Look Up Clean Up”, organizzato da “Save the Planet” con il sostegno delle aziende Enegan e Neogreen. Dinanzi al suggestivo scenario dello Stretto di Messina, a partire dalle ore 10:30, i volontari si riuniranno a Piazza Lanternino per raccogliere i rifiuti restituiti dal mare sulla spiaggia di Torre Faro. L’obiettivo è quello di sensibilizzare sul tema della sostenibilità ambientale e diffondere le buone pratiche per la salvaguardia del pianeta. I volontari che prenderanno parte attiva all’evento patrocinato dal Comune di Messina raggiungeranno Torre Faro a bordo dei bus ATM, lanciando un ulteriore messaggio orientato a rimarcare l’importanza della sostenibilità e della salvaguardia ambientale, in linea con lo scopo della manifestazione. I volontari lasceranno infatti le auto private nei parcheggi di interscambio dislocati in tutta la città e utilizzeranno la Linea 1 (Shuttle 100), con capolinea in via Circuito.

Il biglietto per viaggiare sui mezzi ATM potrà essere acquistato direttamente a bordo, pagando con carta di credito; tramite app ATM MovUp e le altre app collegate (Money go, Drop ticket, Tabnet); presso le rivendite affiliate SIR della provincia di Messina e di Reggio Calabria; tramite tutti i parcometri dislocati in città; presso le emettitrici automatiche attive h24 site a Santa Margherita, Zir, Villa Dante, Cavallotti, Stazione Centrale, Annunziata, Torre Faro (via Circuito, presso statua di Padre Pio); nei punti vendita di Atm Spa.