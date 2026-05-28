Etna Comics 2026, l’INAF porta la scienza in fiera: le attività presenti | PROGRAMMA 

Giunta alla sua 14ª edizione, Etna Comics è la seconda più importante fiera fumettistica del Sud Italia dopo il Comicon di Napoli. Ospitata presso il centro fieristico le Ciminiere di Catania, venne inaugurata il 9 settembre del 2011 e grazie al riscontro più che positivo di quella prima edizione, l’esperienza venne replicata negli anni successivi, permettendo alla manifestazione di ottenere un respiro internazionale. Organizzata in diverse aree, sostanzialmente quelle usuali che possiamo trovare in altre fiere simili, come la già citata Comicon o la più famosa Lucca Comics, ospita conferenze, incontri con gli autori, e altre interessanti attività legate alla cultura pop in generale e ai mondi del fumetto, dei giochi, dei videogiochi e

del cinema di genere in particolare.

Tra le varie aree della fiera, però, ne troviamo una piuttosto particolare, l’area Family. Dedicata esplicitamente ai bambini tra i 6 e i 13 anni, ha visto la partecipazione con diversi laboratori di alcuni enti di ricerca, come l’Istituto Nazionale di Astrofisica, il CICAP e, ovviamente, anche l’Istituto Nazionale di Astrofisica, che ha esordito in occasione dell’11.ma edizione, quella del 2024.

Anche quest’anno l’INAF sarà presente con una serie di attività permanenti nell’area Family: dimostrazioni di giochi da tavolo e di carte, possibilità di realizzare disegni dei pianeti, il quiz Chi vuol essere astrofisico?, osservazioni del Sole al telescopio, la realtà virtuale per scoprire il Cherenkov Telescope Array Observatory e, soprattutto, l’escape room BANG! – Chi è stato.

Sarà anche possibile sperimentare la Code Hunting Game nel cielo, una caccia al tesoro virtuale nel mondo dell’astronomia, con due sessioni, una il 30 maggio dalle 10:30 alle 11:30, e l’altra il 31 maggio, sempre con lo stesso orario.

L’1 e il 2 giugno, sempre dalle 10:30 alle 11:30, sarà invece possibile immergersi nel CodyMaze Astrofisico, un labirinto virtuale nel mondo reale.

A questo programma dedicato ai più piccoli, si aggiungono anche quattro conferenze: