“Esploratori della Memoria”, al via le giornate di premiazione promosse da ANMIG Calabria

La memoria storica come strumento di conoscenza, partecipazione e cittadinanza attiva. Si conclude con grande successo la seconda edizione del concorso “Esploratori della Memoria”, promosso da ANMIG Calabria e rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della Calabria nell’anno scolastico 2025-2026. Dopo gli ottimi risultati della prima edizione, anche quest’anno il progetto ha registrato una partecipazione ampia ed entusiasta da parte degli istituti scolastici di tutto il territorio regionale, confermando il forte interesse delle nuove generazioni verso la storia locale e la valorizzazione della memoria collettiva.

Il concorso nasce con l’obiettivo di far conoscere agli studenti la storia del proprio territorio

Il concorso nasce con l’obiettivo di far conoscere agli studenti la storia del proprio territorio attraverso il censimento e lo studio di pietre commemorative, lapidi, monumenti e luoghi simbolo legati alla Prima e alla Seconda guerra mondiale. Un percorso di ricerca e approfondimento che ha coinvolto centinaia di ragazzi e docenti in un’attività di riscoperta delle testimonianze storiche presenti nelle città e nei piccoli centri della Calabria. Il concorso, inserito nel più ampio progetto nazionale “Pietre della Memoria”, promosso da ANMIG, è presente in tutte le regioni italiane e ogni anno coinvolge e premia migliaia di studenti. L’iniziativa si distingue per il suo alto valore etico e formativo e, annualmente, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella conferisce al concorso la prestigiosa Medaglia di Rappresentanza, riconoscimento assegnato per la rilevanza educativa e civile del progetto, che coinvolge studenti di ogni ordine e grado.

Per facilitare la presenza di tutti gli studenti premiati, l’organizzazione ha previsto tre diverse giornate di premiazione sul territorio regionale. I partecipanti, oltre ad aver censito monumenti e siti storici all’interno del progetto “Pietre della Memoria”, hanno realizzato eccellenti elaborati creativi, tra cui video, interviste, raccolte di fotografie originali, ricerche storiche sul territorio e modellini tridimensionali dedicati ai luoghi della memoria.

Gli elaborati sono stati valutati dal Presidente regionale dell’ANMIG Calabria, Piero Carisì

Gli elaborati sono stati valutati dal Presidente regionale dell’ANMIG Calabria, Piero Carisì, dalla Referente regionale del concorso “Esploratori della Memoria” e dell’Area Cultura Calabria, Rossella Ravenda e da una competente commissione di esperti composta dai soci ANMIG, il Prof. Stefano Morabito e l’Arch. Angelo Incardona. La commissione ha particolarmente apprezzato l’elevata qualità metodologica e contenutistica dei lavori presentati dagli studenti, distinguendosi per creatività, originalità e profondità delle ricerche svolte.

Il primo appuntamento è fissato per martedì 19 maggio 2026 alle ore 10.00 presso i saloni della sede dell’ANMIG Reggio Calabria, in viale Amendola, nel cuore della città di Reggio Calabria e sarà dedicato agli studenti della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Il secondo incontro si terrà giovedì 21 maggio presso l’aula magna dell’Istituto Comprensivo di Sant’Onofrio, dedicato agli studenti del territorio di Vibo Valentia e provincia.

La manifestazione si concluderà venerdì 22 maggio presso l’aula magna del Liceo Scorza di Cosenza, con la cerimonia finale riservata agli studenti del territorio cosentino. “Esploratori della Memoria” si conferma così un’importante iniziativa culturale ed educativa, capace di unire scuola, territorio e memoria storica in un percorso condiviso di conoscenza e consapevolezza civile.