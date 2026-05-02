Esplorando le meraviglie naturali dell’Aspromonte: un’escursione tra cascate e biodiversità

Il Parco Nazionale dell’Aspromonte è una delle aree naturali più suggestive e affascinanti della Calabria, un territorio ricco di biodiversità che offre sentieri unici e panorami spettacolari. Tra i percorsi più apprezzati da escursionisti e amanti della natura, il sentiero che porta alla scoperta delle cascate Mundu e Galasia è un’esperienza imperdibile. Questo itinerario, che si snoda tra torrenti impetuosi, una vegetazione rigogliosa e luoghi dal fascino primordiale, è una vera e propria immersione nella bellezza selvaggia dell’Aspromonte.

La partenza: un’escursione che inizia a Mastro Marzio

Il raduno per l’escursione è fissato per le ore 10:00 in località Mastro Marzio, una zona situata a 815 metri di altitudine. Da qui, il percorso inizia con una breve scalinata che costeggia il costone montano, portando gli escursionisti in direzione di Grancu. Questo primo tratto a mezzacosta offre già una vista panoramica straordinaria, un’anteprima di ciò che si andrà a esplorare nei minuti successivi. Procedendo, si incontra una fonte d’acqua naturale, una delle tappe più suggestive di questo sentiero, che consente di rinfrescarsi con acqua pura e cristallina.

Il percorso, pur essendo di difficoltà escursionistica, si distingue per i suoi ripetuti dislivelli che lo rendono particolarmente impegnativo. Per questo motivo, è consigliabile valutare le proprie capacità fisiche prima di affrontarlo, in particolare durante le giornate più calde. Tuttavia, la fatica verrà ampiamente ripagata dalla bellezza dei luoghi che si andranno a scoprire.

La cascata Mundu: un salto di 50 metri nell’incanto della natura

Dopo aver attraversato il torrente Jamundu, si giunge alla prima grande meraviglia di questa escursione: la cascata Mundu, un salto d’acqua di circa 50 metri che si getta con maestosità nel torrente sottostante. Qui, gli escursionisti possono scegliere di scendere a piedi fino alla base della cascata per godere di una vista ravvicinata e poter immortalare questo spettacolo naturale in riprese fotografiche. La potenza e la bellezza della cascata sono davvero uniche, un’occasione per rimanere estasiati dalla forza della natura in tutta la sua essenza.

La biodiversità del Parco Nazionale dell’Aspromonte: un viaggio tra flora e fauna

Il percorso non è solo un’esperienza visiva, ma anche un’immersione nella biodiversità che caratterizza questo territorio. Tra le specie più affascinanti che si incontrano lungo il cammino, troviamo il tasso, un albero che cresce molto lentamente, ma che è un simbolo di resistenza della natura. Non mancano i corbezzoli e gli allori, piante che arricchiscono il paesaggio con i loro colori vivaci. Il sottobosco è popolato da pungitopo e agrifogli, ma anche da erica rampicante e liane, che crescono abbondanti in quest’area.

Un altro elemento che rende questo percorso davvero speciale è la presenza di muschi e licheni, ma anche la rara Woodwardia radicans, una felce preistorica che raggiunge dimensioni impressionanti, con esemplari che possono arrivare fino a due metri di altezza e che sono presenti in questo territorio da circa 60 milioni di anni. La diversità botanica, combinata con il contesto naturale del parco, conferisce a questo itinerario un fascino senza pari.

Il ritorno attraverso il sentiero di Erbi Lunghi e le cascate del Galasia

Proseguendo, il sentiero si addentra nella fiumara Barvi, dove il percorso si fa più impegnativo, con l’attraversamento del corso d’acqua che richiede attenzione e una buona predisposizione all’escursionismo. Qui, l’acqua è abbondante e i massi disseminati lungo il cammino offrono scorci spettacolari. Lungo la fiumara, ci si imbatte nella prima cascata del Galasia, una tappa che merita una breve sosta per ammirare la bellezza del luogo.

Il cammino prosegue attraverso la Timpa Erbi Lunghi, un’area famosa per le sue lunghe erbe che adornano il paesaggio. Dopo pochi minuti di cammino, si arriva alle cascate del Galasia, una spettacolare formazione naturale che si presenta sotto forma di un ventaglio di acqua che scivola giù con un’intensità affascinante. Anche in questo caso, il sentiero è breve e l’ombra degli alberi rende la passeggiata piacevole, perfetta per chi è alle prime armi con l’escursionismo.

Un’esperienza estiva: il bagno nei laghetti della fiumara

Uno degli aspetti più piacevoli di questo itinerario, soprattutto durante i mesi estivi, è la possibilità di fare il bagno in alcuni dei laghetti naturali che si formano lungo il percorso. Le acque cristalline e fresche offrono un’opportunità unica di rinfrescarsi dopo la camminata. I più temerari potranno godersi il bagno, un modo perfetto per concludere una giornata di esplorazione nella natura.

Un’escursione che ha fatto la storia

Le cascate Mundu e Galasia sono state scoperte nel 1996 da un gruppo di soci di Gente in Aspromonte, con la prima escursione che si è svolta nel 1997. Da allora, questi luoghi sono diventati una meta imperdibile per gli appassionati di natura e per tutti coloro che vogliono vivere un’esperienza autentica nel cuore del Parco Nazionale dell’Aspromonte. Concludendo l’escursione, il ritorno lungo lo stesso sentiero permette di riflettere sulla bellezza di questo angolo di mondo, che riesce a coniugare la biodiversità, la storia e il paesaggio naturale in un’esperienza che lascia senza parole.