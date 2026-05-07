“English Conversation for Doctors”: all’Ordine dei Medici di Reggio Calabria il corso che permette ai dottori di migliorare la comunicazione in inglese

Si è svolto presso l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Reggio Calabria il corso di aggiornamento “English Conversation for Doctors”, promosso dai coordinatori della Commissione Formazione e Aggiornamento OMCeO RC, i dottori Antonino Zema e Antonino Loddo. Un’iniziativa innovativa, pensata per offrire ai medici strumenti pratici e immediati per migliorare la comunicazione in lingua inglese, sempre più fondamentale nell’ambito sanitario e nei rapporti con pazienti stranieri, congressi internazionali e aggiornamenti scientifici.

Il dottor Zema, responsabile della formazione dell’Ordine, ha spiegato l’originalità del progetto: “Abbiamo inventato questo tipo di formazione non perché non esistessero corsi di inglese, ma perché volevamo creare una metodologia diversa. Normalmente, si studiano grammatica e sintassi senza imparare davvero a parlare la lingua straniera”. Zema ha sottolineato come il metodo adottato punti principalmente sull’apprendimento naturale della lingua attraverso la conversazione: “È una tipologia nuova di apprendimento senza sintassi. Ho detto al teacher di mettere da parte la grammatica e di puntare semplicemente ad insegnare agli iscritti a parlare. È questo lo spirito del corso.”

Pienamente concorde con il metodo, il professor Edward Parker, docente madrelingua inglese, ha evidenziato il valore pratico del percorso formativo: “L’obiettivo è mettere i medici nelle condizioni di comunicare con naturalezza in contesti professionali reali. Abbiamo lavorato sulla conversazione, sull’ascolto e sulle situazioni concrete che possono verificarsi nella pratica clinica quotidiana. Parlare inglese oggi, significa anche offrire un servizio migliore ai pazienti”. Il professor Parker ha anche sottolineato l’importanza dell’accreditamento E.C.M., ricordando che l’evento formativo è stato registrato presso la Commissione Nazionale E.C.M. del Ministero della Salute, e che ai partecipanti sarà rilasciato l’attestato E.C.M. solo dopo il superamento dell’esame orale e pratico finale.

Soddisfazione per l’iniziativa è stata espressa anche dal presidente dell’Ordine dei Medici, Pasquale Veneziano: “L’Ordine continua a investire sulla formazione e sull’aggiornamento professionale con iniziative moderne e utili. Questo corso rappresenta un esempio concreto di come si possano sperimentare nuovi modelli didattici per rispondere alle esigenze dei medici e della sanità contemporanea”.