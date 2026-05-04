Emergenza sangue a Reggio Calabria: a rischio le cure per i pazienti talassemici

“Negli ultimi mesi le scorte di sangue disponibili presso le strutture sanitarie del territorio hanno raggiunto livelli critici. Questa situazione mette a rischio la continuità delle cure per molte persone che dipendono dalle trasfusioni per vivere, tra cui i pazienti affetti da Talassemia, una patologia ereditaria che richiede trasfusioni periodiche e costanti. Per queste persone la trasfusione non è una scelta: è ciò che permette loro di vivere, studiare, lavorare, crescere. Oggi, però, le scorte non bastano. E senza un aumento immediato delle donazioni, molte terapie rischiano di essere rimandate o ridotte”. Lo afferma in una nota l’Associazione Reggina Microcitemici.

“Un gesto semplice che salva vite. Donare sangue richiede pochi minuti, non comporta rischi per il donatore ed è un atto di straordinaria solidarietà. Invitiamo quindi tutti i cittadini in buona salute a recarsi presso i centri trasfusionali o le associazioni di donatori del territorio per effettuare una donazione nel più breve tempo possibile.

Perché donare adesso

– Le scorte sono ai minimi storici,

– I pazienti talassemici necessitano di trasfusioni regolari ogni 15–20 giorni,

– La continuità delle cure dipende esclusivamente dalla disponibilità di sangue donato,

– Con l’arrivo dell’estate, le donazioni tendono a diminuire ulteriormente.

Un appello alla responsabilità collettiva. La donazione di sangue è un atto civico, un gesto di comunità. In questo momento, più che mai, è fondamentale che ciascuno faccia la propria parte. Chi dona sangue dona vita. Oggi, davvero, c’è bisogno di tutti!”.