Emergenza ratti in via Tommaseo a Reggio Calabria: il Comitato segnala “grave rischio igienico-sanitario”

Il Comitato Reggio ha inviato una lettera al Sindaco Comune di Reggio Calabria, all’Asp di Reggio Calabria, ad Ecologia Oggi di Reggio Calabria, al Comando Vigili del Fuoco di Reggio Calabria e agli organi di stampa, avente oggetto: “Segnalazione urgente di grave rischio igienico sanitario Via Tommaseo 11 is. 62″. Di seguito pubblichiamo il testo integrale della lettera: “Con la presente si intende portare alla Vostra attenzione la situazione di grave disagio e di concreto pericolo igienico sanitario in cui versano gli abitanti di Via Tommaseo 11 is. 62. Nell’area in questione si registra una vera e propria invasione di ratti , i quali si introducono nei portoni, nelle abitazioni e sui balconi degli edifici, determinando condizioni di rischio per la salute e per la sicurezza pubblica. Tale situazione è riconducibile allo stato di estremo degrado in cui versa l’isolato 62 caratterizzato dalla presenza di discariche abusive a cielo aperto e dalla presenza di una baracca in muratura abbandonata da decenni, al cui interno prolifera una consistente colonia di roditori.

Si evidenzia che tale stato di incuria configura una violazione delle normative vigenti in materia di igiene, sanità pubblica e tutela ambientale. In particolare:

– Dlgs n. 267/2000 ( Testo Unico Enti Locali) art.50 e 54 che attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene pubblica;

– Regolamenti comunali di igiene urbana, che impongono il mantenimento di condizionidi decoro e di salubrità degli spazi pubblici e privati;

– Dlgs n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) in materia di gestione dei rifiuti e contrasto alle discariche abusive.

Si rammenta inoltre che i ratti sono vettori di numerose patologie infettive anche gravi per l’uomo, fattore che rende la situazione descritta un’emergenza sanitaria non più tollerabile e che necessita di intervento immediato.

Pertanto di richiede con urgenza:

– una immediata e capillare operazione di derattizzazione straordinaria;

– la bonifica e sanificazione dell’area;

– la messa in sicurezza, disinfestazione e sanificazione delle strutture abbandonate;

– controlli periodici atti a prevenire il ripetersi della situazione.

Si ricorda che sono già state inviate numerose mail corredate da foto che testimoniano il degrado e la presenza dei ratti. A seguito di ciò vi è stato l’intervento – nella giornata di martedì 13 maggio – della Polizia Locale che ha effettuato un sopralluogo esterno dell‘area. Da allora non vi è stato alcun successivo intervento di derattizzazione/sanificazione. Confidando in un sollecito e risolutivo intervento , volto al ripristino delle condizioni minime di igiene, sicurezza e vivibilità, si porgono distinti saluti”.