Elioterapia, stabilimenti balneari e turismo, la proposta di Siracusano e Previti per Messina: “vivere il mare oltre il periodo estivo”

Messina guarda al futuro del turismo con un progetto ambizioso che punta a trasformare la città in una meta fruibile tutto l’anno. L’iniziativa, illustrata dal sottosegretario Matilde Siracusano e dall’ex assessore Carlotta Previti, intende valorizzare le potenzialità naturali della città, promuovendo la elioterapia, il mare e le strutture balneari anche al di fuori della stagione estiva tradizionale. “Messina non chiude, Messina rilancia”, dichiarano i due esponenti, sintetizzando l’obiettivo del programma.

Turismo invernale: una sfida per Messina

L’idea alla base del progetto è semplice ma innovativa: trasformare Messina in una città turistica attiva tutto l’anno, offrendo servizi e attività che possano attrarre visitatori anche durante i mesi più freddi. La elioterapia, pratica che sfrutta l’esposizione controllata al sole per benefici salutari, sarà al centro dell’offerta, consentendo a residenti e turisti di godere del mare e del clima mite della città siciliana in ogni stagione.

Secondo Siracusano e Previti, la strategia turistica prevede la riapertura degli stabilimenti balneari con incentivi mirati e pacchetti low cost, pensati per rendere accessibile l’esperienza del mare anche a chi decide di visitare Messina fuori stagione. L’obiettivo dichiarato è creare un flusso turistico continuo, evitando la tradizionale chiusura invernale e stimolando l’economia locale.

Incentivi e pacchetti per il mare tutto l’anno

I nuovi incentivi promossi dall’amministrazione comprendono agevolazioni per gli operatori balneari e promozioni rivolte ai turisti. Secondo Siracusano e Previti, queste misure consentiranno di offrire esperienze complete, dalle attività di elioterapia ai servizi di ristorazione e intrattenimento, senza limitazioni stagionali.

“Messina non chiude, Messina rilancia”, affermano testualmente, sottolineando come la città intenda diventare un modello di turismo sostenibile e inclusivo, capace di valorizzare le risorse naturali e culturali locali, generando al contempo benefici economici per il territorio.

Un modello di turismo innovativo e sostenibile

L’iniziativa si propone di ridefinire il concetto di turismo costiero, superando l’idea che la balneazione e le attività legate al mare siano esclusivamente estive. La promozione della elioterapia tutto l’anno e la riapertura degli stabilimenti balneari con pacchetti accessibili rientrano in una strategia più ampia volta a rafforzare l’identità di Messina come città aperta e dinamica.

Grazie a queste misure, la città punta a diventare un riferimento per chi cerca esperienze legate al benessere e al mare, senza vincoli stagionali. La combinazione di incentivi, pacchetti low cost e servizi mirati rappresenta un modello replicabile anche in altre località costiere, promuovendo un turismo più lungo e diversificato.

Messina rilancia: verso un futuro turistico senza interruzioni

Il messaggio lanciato da Siracusano e Previti è chiaro: Messina non vuole limitarsi alla stagione estiva, ma rilanciarsi come destinazione attrattiva in ogni periodo dell’anno. L’adozione della elioterapia come servizio permanente, unita alla riapertura strategica degli stabilimenti balneari, dimostra come sia possibile creare un’offerta turistica completa e sostenibile.

“Messina non chiude, Messina rilancia” non è solo uno slogan, ma una strategia concreta per rendere la città un punto di riferimento nel panorama del turismo costiero invernale, capace di coniugare salute, benessere e opportunità economiche.

Le spiegazioni dettagliate di Previti sul progetto “sole e vento”

“Messina ha tanti stabilimenti balneari, luoghi bellissimi che rappresentano anche una grande leva economica per il nostro territorio. È la città del sole e del vento, ed è così che si chiamerà la nostra misura per consentire ai lidi e agli stabilimenti di lavorare oltre i mesi estivi, quindi anche durante l’inverno, valorizzando appieno le straordinarie condizioni climatiche della nostra città. Messina può e deve vivere il mare tutto l’anno. L’idea è quella di trasformare la costa cittadina in un grande lungomare del benessere, con servizi, intrattenimento, spazi attrezzati e iniziative capaci di rendere il mare fruibile dodici mesi l’anno. Così Carlotta Previti, assessore designato della Giunta Scurria.

“Il nostro sarà un progetto che punterà anche a incentivare l’elioterapia, pratica terapeutica basata sull’esposizione controllata alla luce del sole, riconosciuta per i benefici che può apportare al benessere psicofisico. Attraverso accordi con le principali piattaforme di prenotazione saranno proposti pacchetti low cost per attrarre nuove presenze turistiche e rendere finalmente viva la nostra costa in ogni periodo dell’anno. Questo significa più turismo, più ristorazione, più eventi, più commercio, più lavoro, ma anche maggiore sicurezza e vivibilità. Messina merita di più e merita di valorizzare fino in fondo una delle sue più grandi ricchezze naturali: il mare e il suo clima unico. Una città moderna, elegante e viva tutto l’anno è possibile”, conclude Previti.