Elezioni Tropea, il candidato Macrì “investiremo sul capitale umano e punteremo a nuovi Wow”

Capitale umano, rilancio della macchina comunale, turismo di qualità e benessere dei residenti. Sono questi i punti centrali del messaggio politico-amministrativo del candidato a sindaco di Tropea, Giovanni Macrì, che dopo la presentazione e l’accoglimento ufficiale della lista Forza Tropea continua a impostare il confronto elettorale sul merito dei risultati ottenuti e degli obiettivi futuri. “Investiremo sul capitale umano, rimotivando al risultato ed agli obiettivi da raggiungere, tutta la macchina comunale ma anche il cittadino, ritornando ad esempio alle percentuali di raccolta differenziata che avevamo conquistato, partendo quasi da zero. Tutto ciò richiederà del tempo, ma sarà nostro dovere stimolare e rigenerare lo spirito di servizio e migliorare il clima interno a tutti gli uffici e nella cittadinanza”.

“Dovremo rafforzarci anche come competenze ulteriori, recuperando gap e ritardi e per questo faremo anche nuovi concorsi, così come abbiamo fatto negli anni scorsi. Ripartiremo sicuramente dalle migliori performance nazionali che Tropea ha riconosciutamente raggiunto in più ambiti durante la nostra amministrazione, ma per guardare oltre e condividere nuovi obiettivi e progetti, puntando a nuovi Wow! E con un punto fermo: costruire strumenti concreti per garantire maggiore equilibrio tra lo sviluppo del turismo di qualità, la crescita economica ed il benessere dei residenti (come ad esempio la riduzione della pressione fiscale)”.

Secondo quanto riferito, dopo la presentazione e l’accoglimento ufficiale della lista Forza Tropea, sarebbero stati “smontati e sepolti” i timori legati alla presunta incandidabilità e a un possibile nuovo scioglimento dell’ente. Elementi che, fino a poche settimane fa, sarebbero stati diffusi per inquinare il clima sociale, disinformare e creare equivoci e confusione. Macrì continua dunque a parlare, “col sorriso e con serenità”, di passato, presente e soprattutto futuro, invitando tutti a concentrare il confronto sui fatti prodotti e sui risultati di cui, secondo la sua ricostruzione, gode oggi la città.

Tra questi vengono richiamati la stabilizzazione totale degli LSU e LPU, definita un punto fermo nei programmi elettorali dei candidati del passato e oggi non più al centro del dibattito, e l’approvazione del Piano Strutturale Comunale. Il candidato sindaco ha ribadito questi temi sia durante la presentazione pubblica dei 12 candidati, ospitata nei giorni scorsi in un gremito Palazzo Santa Chiara, sia nel corso del suo secondo podcast, molto seguito, coordinato dal comunicatore Lenin Montesanto. Alla diretta Facebook, trasmessa all’aperto dal ristorante Quei bravi ragazzi, nel cuore del borgo, è intervenuto anche il giovane imprenditore turistico Raffaele, detto Lele, Euticchio, candidato consigliere comunale con Macrì.

Nel suo intervento, Macrì è tornato su alcuni concetti chiave: il ritorno alla centralità della politica e, con essa, alla possibilità di rivedere scelte e decisioni assunte negli ultimi anni di sospensione del contratto democratico tra eletti ed elettori. Al centro anche l’idea del programma politico-elettorale e poi amministrativo come patto da rispettare, ancorato esclusivamente ai risultati da costruire, misurare e rendicontare alla città.

Macrì ha inoltre rivendicato la formazione della lista non come strumento per vincere a ogni costo, ma per governare bene, quindi sganciata da ogni forma di condizionamento o ipoteca sul futuro sindaco. Nel confronto con il passato, il candidato ha ricordato la gravissima situazione ereditata da Tropea nel 2018, anche “al buio” in senso letterale, per l’assenza di illuminazione pubblica in diverse aree urbane, dove la luce è stata poi riportata.

Di contro, Macrì ha parlato di un “vero e proprio miracolo” in termini di obiettivi raggiunti in tutti i settori, lasciato nel 2024 al momento dello scioglimento anticipato dell’ente. Effetti positivi che, secondo il candidato, continuano ancora oggi a riverberarsi, a leggersi e a essere documentati, come confermato — ha chiosato Macrì — perfino nella relazione di fine mandato dei commissari.