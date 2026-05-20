Elezioni Taurianova, la novità della tessera elettorale duplicata direttamente ai seggi: come funziona e perchè aiuterà i cittadini

Il Comune di Taurianova taglia nuovamente per primo il traguardo, e questa volta a beneficiare – di questa innovazione decisa dagli Uffici dell’Ente nel campo dei servizi – saranno gli elettori. E’ per venire incontro a loro, infatti, che nei giorni di domenica e lunedì prossimi – negli orari coincidenti con l’apertura dei seggi nelle 20 sezioni disseminate in città – sarà il Municipio a “muoversi”, e non i cittadini, per avere il fatidico duplicato della tessera elettorale.

Nei frequentissimi casi di smarrimento, oppure quando lo spazio dedicato ai timbri è pieno zeppo e il documento deve essere rinnovato, oppure per qualsiasi informazione inerente i dovuti aggiornamenti degli elenchi, si eviterà di dover andare al Comune, magari sottoponendosi alle file che spesso in alcune ore particolari si formano, e basterà recarsi direttamente nelle scuole dove si va pure ad esercitare il diritto di voto.

In un’unica soluzione, un solo viaggio e senza imprecare per la propria proverbiale disattenzione di chi non si ricorda mai in quale cassetto di casa ha lasciato la tessera, o per i relativi tempi di un nuovo rilascio che si possono allungare, l’elettore troverà lì dove va a votare il personale comunale addetto che sarà pronto alle verifiche del caso per il rilascio che spetta. Soluzione veloce e utile per l’Ente e per cittadini, questa approntata dal responsabile dell’Ufficio elettorale Giuseppe Gatto, i cui collaboratori – guidati da Bruno Ursida – saranno ai seggi sempre, tranne una pausa dalle 13 alle 15 nella giornata della domenica.

“Anche in considerazione dell’insidia costituita dalla ampia distribuzione sul territorio comunale dei seggi, tra contrade e centro, frazioni e altre zone periferiche della città – commentano in una dichiarazione congiunta il sindaco Roy Biasi e l’assessore al Personale, Simona Monteleone – ci sentiamo di esprimere un plauso per questo modo concreto e innovativo di aiutare gli elettori, che così sono dispensati dal coprire percorsi automobilistici che in qualche caso sono anche lunghi. Va ringraziato per l’encomiabile dedizione dimostrata il personale e per l’originale iniziativa, che ci dicono avere forse pochi precedenti in Calabria, certamente nessuno nella Piana di Gioia Tauro, anche la responsabile dell’Area Amministrativa, dott.ssa Eleonora Zappone, che si è subito attivata per confermare anche nell’imminente fase elettorale la vocazione di Taurianova quale città Smart, intelligente e veloce quando con i suoi servizi comunali deve venire incontri ai cittadini e risolvere i loro disagi piccoli e grandi“.