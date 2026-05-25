Elezioni Reggio, Reggio Protagonista denuncia l’esclusione da RTV: il coordinatore Veronese invia diffida e segnala al Prefetto

Il Prof. Simone Veronese, responsabile e coordinatore della lista civica Reggio Protagonista, comunica di aver formalmente diffidato l’emittente RTV – Canale 77 per la sistematica esclusione della lista dagli spazi informativi e di approfondimento politico durante la campagna elettorale. Contestualmente, nella mattinata odierna, è stata trasmessa una PEC urgente alla Prefettura di Reggio Calabria ed è stato effettuato un contatto telefonico con gli uffici prefettizi per rappresentare la gravità della situazione e chiedere un immediato intervento istituzionale.

“Non è accettabile – dichiara il Prof. Veronese – che una lista regolarmente presente nella competizione elettorale venga completamente cancellata dall’informazione televisiva e online. Abbiamo ritenuto nostro dovere informare immediatamente il Prefetto affinché venga garantito il rispetto dei principi democratici, del pluralismo informativo e della parità di trattamento tra tutte le forze politiche”.

“Nella comunicazione inviata alla Prefettura è stato evidenziato come Reggio Protagonista sia stata esclusa dalla maratona elettorale prevista oggi alle ore 15, senza che sia stata prevista la presenza del coordinatore Prof. Simone Veronese, di Nuccio Azzarà o dell’exQuestore Antonio Romeo, candidati della lista. Secondo Reggio Protagonista, tale esclusione non rappresenta un episodio isolato ma il culmine di una serie di comportamenti che hanno determinato, nel corso delle ultime settimane, una sostanziale cancellazione della lista dagli spazi informativi riconducibili all’emittente. Per tale motivo è stato richiesto al Prefetto un intervento urgente affinché venga immediatamente ristabilita la parità di trattamento tra le forze politiche partecipanti alla competizione elettorale. Nei prossimi giorni saranno inoltre interessate le autorità competenti, comprese AGCOM e CORECOM, affinché vengano effettuate tutte le verifiche necessarie sul rispetto delle norme in materia di pluralismo informativo e par condicio” conclude Veronese.