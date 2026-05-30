Elezioni Reggio Calabria, solo 27 voti per Domenico Sidari: “chiedo scusa alla Lega. A tanti ho detto di non votarmi, volevo arrivare a zero”

In una nota pubblicata oggi, Domenico Sidari, candidato della Lega alle elezioni comunali di Reggio Calabria, ha annunciato il suo ritiro dalla corsa elettorale. Sidari ha spiegato le ragioni della decisione, sottolineando la responsabilità personale e il rispetto dovuto al partito: “Ho ottenuto 27 voti. Sono andato personalmente da molti miei elettori chiedendo di non votarmi, perché volevo arrivare a zero. È stata una scelta sbagliata. Una mancanza di rispetto verso la Lega, il partito che mi ha candidato e dato fiducia. Una mancanza di rispetto verso chi ha creduto in me e verso chi ha lavorato per questa campagna”.

“Questa decisione è stata dettata dalla paura di mettermi in gioco fino alla fine, dal timore di rischiare e di condannare il cognome che porto. Ci sono testimoni di questa mia scelta, e proprio per questo sento il dovere di spiegarla pubblicamente e di assumermene tutta la responsabilità. Chiedo scusa al partito, ai dirigenti, ai militanti e ai cittadini di Reggio. La politica richiede coraggio e coerenza fino in fondo, anche nei momenti difficili. Io in quel momento non l’ho avuta. Con rispetto e senso di responsabilità”.