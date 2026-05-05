Elezioni Reggio Calabria: “siamo a un bivio, vi spiego perché Cannizzaro è la scelta giusta”

In vista delle imminenti elezioni comunali per il rinnovo di Palazzo San Giorgio, Angela Maria Federico ufficializza la sua candidatura a sostegno di Francesco Cannizzaro. Una scelta che, spiega la candidata, nasce dalla condivisione di una visione politica dinamica e dalla volontà di restituire a Reggio Calabria il ruolo di protagonista che merita nel panorama nazionale. “Spesso la passione politica – dichiara – viene scambiata per semplice animosità. Ma per chi vive questa città nelle sue strade, tra le sue saracinesche e nei suoi quartieri, quell’energia non è altro che il riflesso di un amore viscerale. Sostenere la candidatura di Francesco Cannizzaro a Sindaco significa sposare una causa portata avanti con il cuore e con la grinta di chi non accetta più di vedere Reggio rassegnata. La sua ‘animosità’ è la nostra forza: è il rifiuto della mediocrità, è la rabbia positiva di chi sa che abbiamo potenzialità inespresse da troppo tempo. Non è scontro, è difesa della nostra terra”.

Il pensiero politico di Angela Maria Federico, in sintonia con la leadership di Cannizzaro, si concentra su due pilastri ritenuti fondamentali per l’economia locale: commercio e turismo. “Reggio non ha bisogno di interventi d’urgenza ma di una programmazione strutturale. La lungimiranza del nostro candidato a Sindaco si manifesta nella capacità di aver già tracciato percorsi di sviluppo che guardano al futuro. Dobbiamo trasformare la nostra città in un hub turistico d’eccellenza, sfruttando il chilometro più bello d’Italia non solo come cartolina, ma come volano economico h24. Cannizzaro da deputato e innamorato di Reggio Calabria, ha già ampiamente avviato questo iter”.

Secondo Federico, oggi serve alla città un turismo integrato, fondato sulla valorizzazione dei beni culturali in rete con le infrastrutture di trasporto, rendendo l’Aeroporto dello Stretto un vero gateway per Calabria e Sicilia. A questo, aggiunge, deve accompagnarsi un piano straordinario di manutenzione urbana per rendere Reggio accogliente per i visitatori e vivibile per i residenti. “Siamo davanti – conclude – a un importante bivio storico. Da una parte il declino degli ultimi anni, dall’altra il coraggio della competenza e della passione. Scendere in campo al fianco di Francesco Cannizzaro è per me un atto di responsabilità. Metto a disposizione la mia esperienza e il mio entusiasmo per far sì che il commercio torni a respirare e il turismo diventi la nostra prima industria”.

“Abbiamo anche un debito verso i nostri figli e verso quella Reggio giovane che non si arrende, che ha fame di fare e di costruire. Dobbiamo essere capaci di ascoltarli e di creare le condizioni affinché possano fiorire qui, restituendo loro un senso di appartenenza che rischia di perdersi e di trasformarsi in rassegnazione. È inaccettabile che il talento sia costretto all’esilio per mancanza di opportunità che il nostro territorio potrebbe invece generare. È tempo di voltare pagina, con la forza dell’amore, dell’impegno e la chiarezza delle idee”.