Elezioni Reggio Calabria, pronta la presentazione delle liste Forza Italia e Cannizzaro Sindaco: appuntamento in centro

Sabato 9 maggio, alle ore 19, si terrà l’evento di presentazione dei candidati delle liste Forza Italia e Cannizzaro Sindaco, un importante momento di incontro con la cittadinanza. L’appuntamento si svolgerà in Piazza Duomo e rappresenta una occasione per conoscere meglio i candidati e le loro proposte per il futuro della città. “La cittadinanza è invitata a partecipare a questo evento pubblico” – come si legge in una nota – che darà l’opportunità di interagire con i rappresentanti dei partiti e ascoltare le loro visioni per la Reggio Calabria di domani.

Questa la locandina.