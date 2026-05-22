Elezioni Reggio Calabria, Pazzano chiude la sua campagna elettorale: “siamo la vera forza alternativa e il vero voto utile” | INTERVISTA

Il “Comizione”. Così l’ha definito, Saverio Pazzano, nell’illustrare il suo evento finale di campagna elettorale. Il candidato Sindaco de La Strada, a Reggio Calabria, ha incontrato i cittadini per un comizio da Piazza Camagna, a qualche ora dal voto e nell’ultimo giorno di campagna. Un comizio parlato e cantato, grazie alla partecipazione speciale di Rossana Camera. All’evento sono intervenuti i candidati della lista, l’unica, quella de La Strada, a supporto del candidato, e poi Pazzano stesso, che a margine dell’evento ha concesso un’intervista ai microfoni di StrettoWeb.

“Abbiamo incontrato i quartieri, la città, la gente, abbiamo parlato dei problemi, abbiamo costruito insieme le soluzioni” ha detto Pazzano. “Siamo la vera forza alternativa, il vero voto utile. Speriamo che la gente premi non solo fatica e impegno, ma anche la voglia di cambiare, partendo dai territori. I focus? Partecipazione e trasparenza, si deve sapere tutto di quello che succede al Comune, dentro gli uffici e dell’avanzamento delle opere pubbliche. Poi ambiente, bandiera blu ed emergenza rifiuti, che deve smetterla di essere tale”. Infine l’appello al voto: “non andare a votare significa fare in modo che altri scelgano e abbiamo visto com’è andata negli ultimi anni. Scegliete e scegliete La Strada”.