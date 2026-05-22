Elezioni Reggio Calabria, partecipato incontro di formazione per i Presidenti di Seggio a Palazzo San Giorgio

Il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio ha ospitato un incontro formativo e organizzativo rivolto a coloro che hanno manifestato l’intenzione di svolgere il ruolo di presidenti di seggio in occasione delle prossime consultazioni elettorali, in programma il 24 e 25 maggio 2026. Un appuntamento molto partecipato, finalizzato a fornire indicazioni operative e strumenti utili in vista delle operazioni elettorali. All’incontro erano presenti la segretaria generale del Comune, la dirigente dei Servizi demografici, la responsabile dell’Ufficio Elettorale e un funzionario della Prefettura.

Nel corso della riunione è stato illustrato il lavoro di supporto tecnico-operativo che l’Amministrazione comunale garantirà a presidenti, segretari e scrutatori, attraverso attività di informazione, formazione e coordinamento relative alle procedure elettorali. Particolare attenzione è stata dedicata alle funzioni attribuite al presidente di seggio, figura centrale per il corretto svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.

L’incontro ha consentito di approfondire le principali nozioni sulle operazioni di scrutinio e sulla corretta redazione dei verbali, con un focus sulle novità introdotte di recente in materia di circoscrizioni elettorali. Durante la sessione formativa sono state inoltre proiettate slide esplicative e un video illustrativo, con l’obiettivo di agevolare la comprensione delle procedure operative da seguire durante le consultazioni.