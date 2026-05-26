Elezioni Reggio Calabria, ottimo risultato da Fratelli d’Italia: la felicità di Ersilia Cedro

Fratelli d’Italia conquista 4 seggi e l’11,22% dei voti alle amministrative di Reggio Calabria, contribuendo alla vittoria della coalizione guidata dal sindaco eletto Francesco Cannizzaro, che ha ottenuto il 68% delle preferenze. A sottolinearlo è la prof.ssa Ersilia Cedro, presidente di Fratelli d’Italia Reggio Calabria, in una nota diffusa all’indomani del voto. Nel messaggio, Cedro evidenzia il ruolo dei candidati, dei militanti e dei cittadini che hanno sostenuto il progetto politico del partito, con un ringraziamento particolare all’assessore Giovanni Calabrese per il contributo dato alla composizione della lista.

“Fratelli d’Italia registra un risultato netto e significativo alle amministrative di Reggio Calabria: il partito conquista 4 seggi e l’11,22% dei voti, contribuendo in modo decisivo alla vittoria della coalizione guidata dal sindaco eletto Francesco Cannizzaro, che ha ottenuto il 68% delle preferenze. Un grazie a chi ci ha creduto. Questo successo è il frutto dell’impegno costante dei nostri candidati, dei militanti e di tutti i cittadini che hanno scelto di sostenere il progetto proposto da Fratelli d’Italia. Un ringraziamento particolare va all’assessore Giovanni Calabrese, il cui contributo nella composizione della lista è stato fondamentale: la sua esperienza, il lavoro organizzativo e l’elevata cifra politica, hanno dato un apporto determinante al risultato elettorale. A loro va il più sentito ringraziamento della coordinatrice cittadina e di tutto il gruppo locale”.



“Impegno e responsabilità. Entriamo in Consiglio Comunale con quattro rappresentanti pronti a lavorare con serietà, competenza e determinazione per restituire alla città un’amministrazione efficiente e vicina ai bisogni reali della popolazione. Dopo dodici anni di gestione che hanno portato Reggio Calabria a una situazione critica, la nostra presenza in aula sarà orientata a proposte concrete per sicurezza, decoro urbano, servizi sociali, sviluppo economico e trasparenza amministrativa”.



“La larga fiducia espressa dai cittadini impone a tutti responsabilità altissime: Fratelli d’Italia sarà al fianco del Sindaco Cannizzaro, per promuovere politiche che rilancino la città, difendano le famiglie e sostengano le imprese locali, senza rinunciare alla nostra identità e ai valori che ci contraddistinguono. La città ha bisogno di scelte concrete”.

La nota della presidente cittadina di Fratelli d’Italia pone quindi l’accento sulla nuova fase amministrativa che si apre a Reggio Calabria e sul ruolo che il partito intende svolgere in Consiglio comunale, con priorità indicate su sicurezza, decoro urbano, servizi sociali, sviluppo economico e trasparenza amministrativa.