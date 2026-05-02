Elezioni Reggio Calabria, Massimo Ripepi annuncia l’evento di Alternativa Popolare dell’11 maggio: “con Cannizzaro la rivoluzione è possibile”

Si è tenuta oggi, presso la sede regionale di Alternativa Popolare Calabria, la conferenza stampa di presentazione dell’evento politico-programmatico “La Rivoluzione di Rheggio 743 a.C.”, in programma lunedì 11 maggio 2026 alle ore 18.00 presso la Sala “Federica Monteleone” del Consiglio Regionale della Calabria. All’incontro con la stampa hanno preso parte il Segretario Regionale di Alternativa Popolare Massimo Ripepi, il Responsabile Regionale della Comunicazione Orazio Cipriani, il Segretario Regionale del movimento giovanile Lorenzo Scappatura e il Responsabile cittadino delle Politiche Giovanili di Reggio Calabria Giuseppe Campolo.

Nel corso della conferenza, Massimo Ripepi ha illustrato il significato politico e valoriale dell’iniziativa, sottolineando come il movimento Rivoluzione Rheggio 743 a.C. abbia trovato la sua naturale collocazione all’interno di Alternativa Popolare, partito ispirato ai valori cristiani e a una visione della politica fondata su responsabilità, coerenza e impegno concreto per il bene comune. “Lo spirito di Rivoluzione Rheggio 743 a.C.”, ha dichiarato Ripepi, “rappresenta una spinta al cambiamento autentico, una rivoluzione del bene capace di contrastare ogni forma di ingiustizia senza compromessi. Questo percorso oggi trova piena espressione nel progetto politico che vede protagonista il candidato a Sindaco del Centrodestra Francesco Cannizzaro, che più di ogni altro parlamentare nella storia recente della nostra città ha saputo garantire a Reggio Calabria risorse, investimenti e importanti opportunità di sviluppo”.“Gli attacchi politici che in queste settimane vengono rivolti a Francesco Cannizzaro”, ha sottolineato Massimo Ripepi, “rappresentano, di fatto, la dimostrazione del profondo divario tra due opposte visioni amministrative della città: da una parte i dodici anni di amministrazione Falcomatà, segnati da troppe occasioni mancate e risultati assolutamente insufficienti; dall’altra l’azione concreta portata avanti da Cannizzaro, capace di assicurare a Reggio Calabria una significativa mole di finanziamenti e progettualità strategiche già prima della sua candidatura a Sindaco”. “Quando mancano argomenti e risultati”, ha puntualizzato Ripepi, “si ricorre alla polemica sterile e strumentale. I cittadini reggini, però, hanno pienamente compreso la differenza tra propaganda e fatti concreti, e questo si tradurrà in una risposta democratica chiara e forte”.

L’evento di lunedì 11 maggio sarà un importante momento di confronto pubblico sui temi del rilancio politico, sociale ed economico della città e costituirà anche l’occasione ufficiale per la presentazione dei candidati della lista di Alternativa Popolare. Nel corso della manifestazione saranno inoltre illustrate nel dettaglio le proposte per la città di Reggio Calabria che Alternativa Popolare ha portato al tavolo della coalizione di Centrodestra. Si tratta di contenuti elaborati dai dirigenti del partito attraverso un articolato lavoro di ascolto e confronto con la cittadinanza, grazie anche ai contributi raccolti nei gazebo informativi allestiti dai militanti sul Corso Garibaldi di Reggio Calabria, dove numerosi cittadini hanno avanzato suggerimenti e indicazioni per il futuro amministrativo della città.

Alla manifestazione interverranno il Presidente Nazionale di Alternativa Popolare, On. Paolo Alli, il Segretario Regionale Massimo Ripepi e il candidato a Sindaco del Centrodestra On. Francesco Cannizzaro. Alternativa Popolare invita la cittadinanza, gli organi di informazione, le associazioni e tutte le realtà del territorio a partecipare numerose a questo importante appuntamento di proposta politica, confronto democratico e costruzione condivisa del futuro di Reggio Calabria.