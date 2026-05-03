Elezioni Reggio Calabria, l’UDC apre la sua segreteria politica: l’Onorevole Lorenzo Cesa in città

Martedì 5 maggio alle ore 15:00, presso la sede della segreteria elettorale in via S. Paolo, 20/B, si terrà l’inaugurazione ufficiale della segreteria elettorale della lista Democrazia Cristiana – Unione di Centro. All’evento parteciperanno l’onorevole Lorenzo Cesa, Presidente Nazionale dell’UDC – Unione di Centro, e il candidato alla carica di sindaco di Reggio Calabria, on. Francesco Cannizzaro. Nel corso dell’inaugurazione, verrà presentata la lista dei candidati che saranno sostenuti dai partiti e movimenti politici UDC, Democrazia Cristiana di Cuffaro, Democrazia Cristiana di Sandri e Nuovo CDU, in vista delle elezioni per la carica di Sindaco e del Consiglio Comunale di Reggio Calabria.