Elezioni Reggio Calabria, l’invito al voto da una candidata: “non regalarlo a chi ti promette favori”

Un appello alla partecipazione democratica e a un voto libero, consapevole e responsabile in vista delle prossime elezioni comunali di Reggio Calabria. È il messaggio lanciato da Giovanna Zindato, candidata nella lista UDC con Cannizzaro Sindaco, che richiama il valore costituzionale del voto e mette in guardia i cittadini da promesse personali, favori e logiche di convenienza. Al centro del suo intervento c’è il rischio dell’astensionismo, alimentato dalla sfiducia verso una politica percepita come distante, incoerente e poco credibile. Secondo Zindato, rinunciare al voto non significa protestare, ma lasciare che siano altri a decidere il futuro della città.

“Il voto è un diritto ma anche un dovere civico. E’ l’espressione della libertà individuale di ogni cittadino di scegliere, in modo libero e segreto, i propri rappresentanti. Questo è il principio sancito dall’articolo 48 della Costituzione italiana. Oggi però molti reggini non votano più, perché non si fidano della politica, spesso percepita come distante, incoerente o poco credibile fatta solo di promesse. Chi sceglie l’astensionismo pensa di protestare, ma in realtà lascia che siano altri a decidere per lui. Chi non vota rinuncia a contare e consegna il futuro della città nelle mani di pochi. Nel nostro territorio è ancora più evidente.

Da anni assistiamo a promesse irrealizzabili, accordi di convenienza e pacchetti di voti costruiti attraverso interessi propri anziché per il bene della comunità. Troppo spesso i cittadini vengono illusi con promesse di lavoro inesistenti o favori personali in cambio del consenso. E’ un modo sbagliato di fare politica, che genera rabbia, sfiducia e rassegnazione. Per questo in vista delle prossime elezioni comunali, sento il dovere di rivolgermi con un invito semplice ma importante: il voto è tuo, ed è prezioso. Non regalarlo a chi ti promette un favore: spesso quel favore era già un tuo diritto.

Usalo con responsabilità, perché da quella scelta dipende il futuro della nostra città. Non cedere il tuo consenso in cambio di promesse o convenienze momentanee. Informati sui candidati, valuta il loro operato, la loro coerenza e il loro rispetto verso il bene pubblico. Reggio Calabria ha bisogno di persone credibili, vicine ai cittadini e capaci di lavorare con trasparenza e concretezza. Solo così possiamo restituire costruire una città migliore per tutti”.

Nel suo intervento, Zindato individua nella partecipazione al voto uno strumento essenziale per contrastare rassegnazione e sfiducia, ma anche per impedire che il consenso venga orientato da promesse di lavoro inesistenti, favori personali o interessi particolari. La candidata UDC richiama quindi i cittadini a informarsi sui candidati, a valutarne coerenza, credibilità e rispetto del bene pubblico, sottolineando la necessità di una politica più vicina alla comunità, capace di lavorare con trasparenza e concretezza per il futuro di Reggio Calabria.