Elezioni Reggio Calabria, l’Associazione Villa San Giuseppe dialoga coi candidati: incontro con Lamberti, Giordano e Chirico

Nei giorni scorsi, presso Villa San Giuseppe, si è svolto un primo incontro pubblico con il Prof. Saverio Pazzano, candidato alla carica di Sindaco, inaugurando un ciclo di appuntamenti aperti e inclusivi dedicati al dialogo civico. Il calendario prosegue con due importanti iniziative:
- Mercoledì 13 maggio 2026, ore 18:00
Presso il Giardino San Carlo Acutis – Piazza Umberto I
Presentazione del candidato a Sindaco di Reggio Calabria: Dott. Eduardo Lamberti Castronuovo
- Mercoledì 20 maggio 2026, ore 18:00
Presso il Giardino San Carlo Acutis – Piazza Umberto I
Presentazione dei candidati alla Presidenza della III Circoscrizione – Reggio Nord:
• Ing. Giuseppe Giordano
• Dott.ssa Emanuela Chirico
In questa occasione saranno presentati anche i candidati alla carica di Consiglieri delle rispettive liste.
Queste iniziative testimoniano con forza il ruolo che Villa San Giuseppe sta progressivamente assumendo: non più semplice periferia, ma centro attivo di partecipazione e confronto civile. In questo contesto, l’Associazione Amici di Villa San Giuseppe si conferma una realtà aggregativa viva e dinamica, capace di stimolare il dialogo tra cittadini e rappresentanti istituzionali, con l’auspicio che la politica futura sappia riconoscere e valorizzare le istanze dei territori, superando una distanza troppo spesso percepita negli anni passati.