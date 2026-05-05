Elezioni Reggio Calabria, l’Associazione Villa San Giuseppe dialoga coi candidati: incontro con Lamberti, Giordano e Chirico

L’Associazione Amici di Villa San Giuseppe sta vivendo un momento di particolare rilevanza per l’intera comunità. In occasione della campagna elettorale per il rinnovo delle cariche amministrative della Città di Reggio Calabria e della III Circoscrizione – Reggio Nord, l’Associazione ha scelto di assumere un ruolo attivo, partecipativo e rigorosamente apolitico. Questo impegno nasce da un obiettivo chiaro: offrire un contributo concreto a tutti i candidati, al di fuori di simboli e schieramenti, favorendo il confronto diretto con i cittadini e dando voce alle esigenze del territorio, con particolare attenzione alle periferie della Vallata del Gallico.

Nei giorni scorsi, presso Villa San Giuseppe, si è svolto un primo incontro pubblico con il Prof. Saverio Pazzano, candidato alla carica di Sindaco, inaugurando un ciclo di appuntamenti aperti e inclusivi dedicati al dialogo civico. Il calendario prosegue con due importanti iniziative:

Mercoledì 13 maggio 2026, ore 18:00

Presso il Giardino San Carlo Acutis – Piazza Umberto I

Presentazione del candidato a Sindaco di Reggio Calabria: Dott. Eduardo Lamberti Castronuovo

Presso il Presentazione del candidato a Sindaco di Reggio Calabria: Mercoledì 20 maggio 2026, ore 18:00

Presso il Giardino San Carlo Acutis – Piazza Umberto I

Presentazione dei candidati alla Presidenza della III Circoscrizione – Reggio Nord:

• Ing. Giuseppe Giordano

• Dott.ssa Emanuela Chirico

In questa occasione saranno presentati anche i candidati alla carica di Consiglieri delle rispettive liste.

Queste iniziative testimoniano con forza il ruolo che Villa San Giuseppe sta progressivamente assumendo: non più semplice periferia, ma centro attivo di partecipazione e confronto civile. In questo contesto, l’Associazione Amici di Villa San Giuseppe si conferma una realtà aggregativa viva e dinamica, capace di stimolare il dialogo tra cittadini e rappresentanti istituzionali, con l’auspicio che la politica futura sappia riconoscere e valorizzare le istanze dei territori, superando una distanza troppo spesso percepita negli anni passati.