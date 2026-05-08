Elezioni Reggio Calabria, il Comune cerca Presidenti di seggio: come partecipare

In vista delle consultazioni elettorali del 24 e 25 maggio 2026, l’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria invita i cittadini a manifestare la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di presidente di seggio elettorale. Si tratta di una funzione tecnica fondamentale per il regolare svolgimento delle operazioni di voto e per l’esercizio della democrazia. Le elezioni rappresentano infatti il momento più alto della vita democratica di una comunità e il loro corretto andamento dipende anche dall’impegno diretto dei cittadini. Ricoprire l’incarico di presidente di seggio costituisce, inoltre, un vero e proprio atto di servizio verso la comunità: attraverso questo ruolo è possibile contribuire attivamente al funzionamento delle procedure elettorali del proprio Comune, garantendo trasparenza e partecipazione ai meccanismi istituzionali.

Per ottimizzare l’esercizio della funzione di presidente di seggio, l’Amministrazione comunale organizzerà specifici incontri informativi e formativi destinati a coloro che presenteranno l’istanza entro il prossimo 18 maggio. Al presidente di seggio incaricato spetta la nomina del segretario. A entrambi è prevista la corresponsione di un onorario, fissato per legge, nonché il riposo compensativo nel caso in cui si tratti di lavoratori dipendenti. Possono svolgere l’incarico i cittadini maggiorenni, in possesso del diploma di scuola media superiore, che non abbiano età superiore ai 70 anni alla data delle consultazioni elettorali.

Sono esclusi dalla funzione di presidente di seggio elettorale i dipendenti del Ministero dell’Interno, del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e del Ministero dei Trasporti; gli appartenenti alle Forze Armate in servizio; i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti; i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Come e dove inviare domanda

La comunicazione di disponibilità dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello, reperibile sul sito internet del Comune di Reggio Calabria, all’indirizzo www.reggiocal.it, oppure presso l’Ufficio elettorale, sito in via Nicola Calipari, già Torrione 2/n. La comunicazione dovrà pervenire al Responsabile del Servizio Elettorale con una delle seguenti modalità: presentazione personale presso l’Ufficio elettorale, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 e il martedì e il giovedì dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 15.00 alle 16.30; invio tramite posta elettronica certificata all’indirizzo pec elettorale@pec.reggiocal.it, unitamente a una copia del documento di identità del dichiarante.