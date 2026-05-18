Elezioni Reggio Calabria, Giovanni Donzelli (FdI) torna in città: appuntamento in centro

Dopo la partecipata visita di Arianna Meloni la scorsa settimana, Fratelli d’Italia conferma “il suo impegno sul territorio reggino con un nuovo appuntamento politico di rilievo”. Martedì 19 maggio, alle ore 18:30, in Piazza Camagna, si terrà infatti un incontro pubblico promosso dal partito dal titolo “Con amore e impegno, dalla parte dei reggini! Sempre!”. Al centro dell’iniziativa il sostegno alla candidatura a sindaco di Francesco Cannizzaro, con la partecipazione di esponenti regionali e nazionali di Fratelli d’Italia.

Tra gli interventi previsti figurano quelli di Wanda Ferro, coordinatrice regionale del partito, e di Giovanni Donzelli, responsabile nazionale organizzazione di Fratelli d’Italia, che torna in città a distanza di due settimane. La loro presenza conferma “l’attenzione del partito verso la città dello Stretto e il rafforzamento dell’attività politica sul territorio a supporto del candidato sindaco Cannizzaro. L’iniziativa segue la recente visita di Arianna Meloni e rappresenta un segnale concreto della volontà di Fratelli d’Italia di mantenere un rapporto costante con cittadini, amministratori e militanti locali, in vista delle prossime sfide amministrative”.

All’evento prenderanno parte parlamentari, consiglieri e assessori regionali del partito, oltre ai dirigenti di Gioventù Nazionale, in un momento di confronto dedicato ai temi dello sviluppo cittadino, della partecipazione e del rilancio politico e amministrativo della città. “Questa iniziativa si inserisce nel percorso di radicamento territoriale portato avanti da Fratelli d’Italia a Reggio Calabria, con l’obiettivo di consolidare la propria presenza e sostenere una proposta politica vicina alle esigenze dei cittadini”.