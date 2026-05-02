Elezioni Reggio Calabria, domani il comizio di Mimmo Battaglia a Piazza Duomo

Si terrà domenica 3 maggio, alle ore 18.30, in Piazza Duomo, una fase importante della campagna elettorale di Mimmo Battaglia, candidato sindaco alle elezioni comunali di Reggio Calabria in programma il 24 e 25 maggio 2026. L’iniziativa segna l’avvio ufficiale del percorso elettorale del candidato, presentato con lo slogan “Un reggino per Reggio” e con il richiamo: “Da solide radici al centro del Mediterraneo”.
Nel materiale diffuso per l’appuntamento viene indicato anche il messaggio politico della coalizione: “Il centro sinistra insieme per i reggini”. Alla base della candidatura, secondo quanto riportato nella comunicazione dell’evento, il sostegno delle liste e delle forze politiche che compongono l’area del centrosinistra a supporto di Mimmo Battaglia sindaco. L’appuntamento di domenica in Piazza Duomo rappresenterà dunque un importante momento pubblico della campagna elettorale, in vista del voto amministrativo che chiamerà i cittadini di Reggio Calabria alle urne il 24 e 25 maggio 2026.