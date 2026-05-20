Elezioni Reggio Calabria, Cannizzaro annuncia l’evento di chiusura della campagna elettorale

Lì dove tutto è partito, con il primo comizio, si conclude. Francesco Cannizzaro ha scelto ancora Piazza De Nava per la chiusura della campagna elettorale. Venerdì 22 maggio, alle ore 19, nella piazza antistante il Museo, il candidato Sindaco del CentroDestra a Reggio Calabria parlerà ai reggini per l’ultima volta prima del silenzio elettorale. Poi sarà solo attesa sull’esito del voto.

“L’ultimo appuntamento prima del voto, l’ultimo abbraccio, l’ultima spinta verso il cambiamento. Questa piazza ci ha già regalato emozioni uniche e inedite… E sono certo farà altrettanto questa volta, con entusiasmo e partecipazione, per dimostrare che Reggio è pronta a voltare pagina. Perché quando un popolo si unisce attorno a un’idea di futuro, nulla può fermare il cambiamento” ha scritto Cannizzaro sui social.