Elezioni Reggio Calabria, Campana: “bene Europa Verde/AVS, ma la Sinistra faccia autocritica”

L’Alleanza Verdi e Sinistra rivendica una crescita costante in Calabria, ma non nasconde il dato politico complessivo: il centrosinistra esce dalla tornata elettorale con una sconfitta pesante. È il senso della dichiarazione di Giuseppe Campana, portavoce regionale di Europa Verde/AVS, che ha annunciato anche la convocazione dell’esecutivo regionale per oggi alle 18, con l’obiettivo di analizzare l’andamento delle urne. “I risultati di questa tornata elettorale in Calabria ci consegnano una fotografia nitida, che non permette a nessuno di noi di rifugiarsi in comodi giri di parole. C’è un dato politico evidente, che da portavoce regionale di Europa Verde esprimo con orgoglio ma anche con profondo senso di responsabilità: l’Alleanza Verdi e Sinistra continua la sua crescita costante e in crescendo nel nostro territorio, consolidandosi come un punto di riferimento credibile per chi chiede una transizione ecologica giusta e una difesa intransigente dei diritti sociali”.

Tra i risultati sottolineati da Campana c’è l’elezione di Demetrio Delfino in Consiglio comunale a Reggio Calabria. “La dimostrazione plastica di questa fiducia è l’elezione a Reggio Calabria di Demetrio Delfino in Consiglio comunale. A Demetrio vanno le mie congratulazioni e, soprattutto, il ringraziamento per aver saputo interpretare la nostra visione con quella serietà e quel radicamento che da sempre lo contraddistinguono. Il suo scranno – sottolinea Campana – sarà una garanzia per le battaglie ambientali e sociali che ci attendono in riva allo Stretto. Allo stesso modo, guardiamo con grandissima soddisfazione a Roggiano Gravina, dove l’elezione a Sindaco di Francesco Zappone premia un progetto amministrativo di spessore. A Francesco non mi lega solo la stima per le sue qualità umane e capacità amministrative, ma la profonda consapevolezza di una forte e condivisa sintonia politica. Roggiano Gravina trova una guida solida, e le sorti del nostro partito non potranno che beneficiare della vicinanza e del dialogo costante con una figura della sua caratura”.

Nel ragionamento del portavoce regionale, però, i risultati positivi ottenuti da AVS non cancellano il quadro più ampio della coalizione. “Tuttavia, l’eleganza politica impone di guardare oltre il proprio giardino. Non sarebbe onesto, e non sarebbe da noi, far finta che questi successi geometrici e localizzati cancellino il quadro generale. Il centrosinistra esce da questa tornata con una sconfitta sonora, un verdetto che non ammette appelli né giustificazioni di facciata. Esultare sventolando le nostre bandiere in mezzo a un ripiegamento complessivo della coalizione – spiega il portavoce regionale di Europa Verde/AVS – sarebbe un esercizio di miopia politica che non ci appartiene. Questa sconfitta solleva una serie di interrogativi urgenti e non più procrastinabili. Dobbiamo chiederci, con radicale franchezza, dove abbiamo perso il contatto con i bisogni reali dei calabresi? Perché la nostra proposta complessiva non è riuscita a farsi argine e alternativa?».

Per Campana, il risultato di AVS rappresenta dunque una base da cui ripartire per ricostruire una proposta politica alternativa in Calabria. “Il progressivo radicamento di AVS – conclude Giuseppe Campana – dimostra che quando i temi sono chiari, i candidati credibili e le battaglie riconoscibili, i cittadini rispondono. Da qui dobbiamo ripartire. Il nostro risultato in crescendo non è un punto d’arrivo, ma una responsabilità: quella di essere il perno di una ricostruzione dell’alternativa in Calabria, che metta da parte i tatticismi e torni a parlare il linguaggio della realtà”.