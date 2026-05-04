Elezioni Reggio Calabria: “basta attacchi personali, si parli di cose concrete”. L’appello del candidato ai protagonisti

Un richiamo a un confronto politico più concreto arriva da Giovanni Di Bella, candidato alle prossime elezioni comunali con la lista Reggio Protagonista. In una nota stampa, Di Bella ha sottolineato come il dibattito pubblico in città si stia progressivamente allontanando dalle reali necessità dei cittadini, evolvendosi in uno scontro continuo tra candidati che spesso si concentra su attacchi personali. Secondo Di Bella, questa dinamica rischia di oscurare le emergenze quotidiane che riguardano la popolazione reggina. In particolare, il candidato punta il dito su due temi centrali: la sicurezza urbana e il problema idrico, che da tempo affliggono la città. “Ci sono numerose perdite nella rete idrica e disservizi diffusi, ma questi temi non sembrano essere al centro del dibattito politico”, ha affermato Di Bella.

Il candidato ha quindi rimarcato come le richieste dei cittadini siano chiare e si concentrino su aspetti concreti della vita quotidiana, come la disponibilità di acqua nelle abitazioni, la gestione dei rifiuti e il funzionamento degli uffici comunali. Temi che, a suo avviso, dovrebbero essere il fulcro di ogni proposta amministrativa, in quanto incidono direttamente sulla qualità della vita dei reggini. “È fondamentale che il dibattito politico torni a concentrarsi su queste problematiche urgenti, rispondendo alle necessità reali dei cittadini” ha concluso Di Bella, invitando a superare la logica dei personalismi e a dare spazio a proposte concrete e utili per la comunità.